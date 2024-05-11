以色列未比照俄羅斯禁賽惹議 歐洲歌唱大賽政治味濃厚

（德國之聲中文網）有關歐洲歌唱大賽是否具有政治性的討論總是反復出現。根據歐洲廣播聯盟（EBU）的章程規定，歐洲歌唱大賽完全無關政治，比賽中不應有任何政治聲明甚至口號。儘管如此，比賽中明確表示反對戰爭和侵犯人權行為、支持婦女賦權和多樣性的歌曲卻不斷增加。作為組織方，歐洲廣播聯盟不斷重申這這是一項文化活動，政治在其中沒有任何地位。

今年要做到這一點尤其困難。自2023年10月加薩戰爭開始以來，以色列對伊斯蘭激進組織哈瑪斯的猛烈反擊一直飽受批評。

《颶風》（Hurricane）是以色列歌手戈蘭（Eden Golan）今年的參賽歌曲。這首歌原本取名《十月雨》（October Rain），但歐洲廣播聯盟認為歌名太容易讓人聯想到10月7日哈瑪斯對以色列的恐怖襲擊，要求修改歌名，歌曲最終改名為《颶風》。但這個歌名似乎已預示著風暴。

以色列的參賽引起了廣泛討論，抵制的呼聲同樣很高。許多歐洲國家數藝術家和活動家呼籲，由於加薩地帶的戰爭，以色列應如同2022年俄羅斯入侵烏克蘭後被禁賽一樣，不應參加歐洲歌唱大賽。

歐洲廣播聯盟拒絕了這些要求，並在專門設立的網站上進行解釋。這一聲明可以概括如下：不是各州或其政府指派音樂家參賽，而是國家電視廣播公司。而以色列公共廣播公司（KAN）的報導並不像俄羅斯廣播公司那樣違反公共媒體的價值觀，後者傳播的是克里姆林宮的政治宣傳。

德國參賽者Isaak對德國電視二台（ZDF）表示，他接受了主辦方的解釋。如同其他沒有抵制歐洲歌唱大賽的參賽者，他也被批評是「加薩種族主義的幫凶」。

周四（5月9日）晚間，歐洲歌唱大賽第二場准決賽在瑞典馬爾默舉行。比賽當日，成千上萬名示威者聚集在馬爾默市中心，其中包括環保活動家通貝裡（Greta Thunberg）。抗議主旨是「為了和平和自由的巴勒斯坦，將以色列排除在歐洲歌唱大賽之外」。許多示威者佩戴典型的巴勒斯坦圍巾和巴勒斯坦國旗，指責以色列實施種族滅絕和殖民主義。示威者指責歐洲廣播聯盟是種族滅絕和帝國主義的同謀。一些示威者展示了巴勒斯坦兒童被殺害以及加薩地帶遭到破壞的畫面。

示威活動上，每隔一段時間就可以聽到擴音器傳出在德國被禁止但在瑞典合法的口號，例如「從河流到海洋，巴勒斯坦終將獲得自由」。許多批評者認為，這一口號否認了以色列國的生存權。然而，瑞典的言論自由法律比其他國家寬松許多。當局還允許在馬爾默的歐洲歌唱大賽開始不久前焚燒可蘭經。2023年9月，這種行為曾引發激烈抗議。周四的示威活動則保持和平。

馬爾默：與巴勒斯坦人團結一致

為防止事態升級，大批警力在現場駐守，部分警察還配備了自動武器。馬爾默是瑞典第三大城市，許多居民信奉回教，對巴勒斯坦的聲援聲非常高。在通往歐洲歌唱大會歌迷們聚集地點的街道上，許多房屋的窗戶和陽台上高掛著巴勒斯坦國旗。

以色列政府則建議不要展示以色列國旗。5月2日，以色列安全委員會提高了對馬爾默的警告級別，並呼籲歌迷在前往歐洲歌唱大賽前應三思。一名歌迷對德國之聲表示，許多人聽從了這一建議。他解釋稱，他只會在歐洲歌唱大賽場館範圍內展示以色列國旗。

以色列代表團及20歲的參賽歌手戈蘭只有在排練和演出時才會離開加強安保的酒店。但即使在歐洲歌唱大賽的場館內，戈蘭的處境也相當微妙。周四，當她在准決賽中登台表演時，台下觀眾的口哨聲和噓聲此起彼伏。有些觀眾背對她，但也有許多人報以熱烈掌聲。

在歐洲歌唱大賽中，加薩地帶的戰爭也是一些表演者的主要話題。37名參賽者中有9人在比賽前發出公開信，呼籲立即停火。愛爾蘭選手Bambie Thug希望在歐洲歌唱大賽的舞台上化上具有象徵意義的妝容，但歐洲廣播聯盟威脅取消其參賽資格。Bambie Thug隨後承認，他已不情願地妥協。歐洲歌唱大賽只允許展示象徵多樣性的彩虹旗以及參賽國國旗。

歐洲歌唱大賽將於本周六舉行總決賽。戈蘭在周四的半決賽表現出色，在博彩公司的預測排行中她躍升至第二名，克羅埃西亞的Baby Lasagna則是奪冠熱門。

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