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戲劇效果？以國大使絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了

以擬加強軍事攻擊！南邊往加薩過境點已3天沒援助 家戶恐耗盡糧食

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
巴勒斯坦民眾11日開著載滿家當的休旅車，準備逃離加薩南部的拉法。法新社
巴勒斯坦民眾11日開著載滿家當的休旅車，準備逃離加薩南部的拉法。法新社

英國天空新聞報導，以色列擴大拉法撤離區，呼籲居民們撤離至「已擴大的人道主義地區」，準備加強軍事攻擊。儘管美國總統拜登警告，若以色列總理內唐亞胡下令大規模入侵拉法，他將停止提供以色列武器和彈砲，但內唐亞胡仍堅持發動襲擊。聯合國「世界糧食計畫署」（WFP）稱，主要援助物資流通、從南邊往加薩的過境點，已經三天沒有獲得援助，再這樣下去家家戶戶會耗盡糧食。

儘管受到美國強力施壓，以國表示將繼續襲擊拉法。約有140萬人在拉法避難，其中約一半是孩童。以軍表示，哈瑪斯武裝分子已陷入困境。

聯合國和其他機構近數周不斷警告，以國襲擊拉法會減弱人道主義行動並導致平民傷亡激增。美國CNN報導，WFP10日在社交媒體X發文稱，作為主要援助物資流通、從南邊往加薩的過境點，已三天沒有獲得援助。WFP表示：「若不重新開放援助通道，WFP的計畫會陷入停滯，家家戶戶會耗盡糧食。」

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