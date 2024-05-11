快訊

疑捷運偷情遭活逮！調查局高官十指緊扣女調查官 督察處火速追查

戲劇效果？以國大使絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戲劇效果？以大使當眾絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面（左），聯合國秘書長副發言人哈克隨後舉行記者會時，則拿出一本完好無損的聯合國憲章（右）。歐新社 & YouTube / 聯合國
以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面（左），聯合國秘書長副發言人哈克隨後舉行記者會時，則拿出一本完好無損的聯合國憲章（右）。歐新社 & YouTube / 聯合國

以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面。 歐新社
以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面。 歐新社

聯合國大會10日以143票贊成、9票反對的壓倒性比數，通過巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，以色列大使爾登（Gilad Erdan）隨後上台，拿出了小型碎紙機，當眾將聯合國憲章小冊子的封面絞碎。聯合國發言人則把他的舉動稱作「戲劇效果」，並敦促所有成員國尊重憲章。

根據土耳其安納杜魯新聞社的報導，以及聯合國刊登的當天記者會逐字稿，有記者就爾登的舉動提問，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）先聲明，不會評論個別大使發表的各種講話，接著指出，「無論過去或現在，戲劇效果都是成員國發表演講不可或缺的部分」。

哈克接著重申不就此置評，但接著就表示，「關於憲章，顯然，這是一個以尊重聯合國憲章為前提的組織，所有成員國都已許承諾要維護聯合國憲章，我們期望他們履行這個義務」。

記者接著向哈克提問，當他在電視看到爾登粉碎聯合國憲章封面的影像是否感到不舒服時，哈克答稱「我已經在這裡很長一段時間，看過很多了」。接著，他一邊從西裝內袋掏出另一本聯合國憲章，一邊告訴記者，「那是一分憲章，有很多本憲章，這裡就有一分。憲章完好無損，它的理想完好無損」。

見到當場哈克掏出了憲章，提問的記者讚揚「你把憲章復活了，做得好」。哈克接著指出，「憲章是將會伴隨我們的文獻，就像我剛才說的，這是組織的創始文件，只要這個組織存在，憲章就會存在」。

編輯推薦

以色列 土耳其 巴勒斯坦 聯合國 記者會

延伸閱讀

駐處受邀以色列紀念活動致詞 中國代表離席抗議

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

傅聰：中國支持安理會盡快重審巴勒斯坦入聯申請

美國務院報告曝：以軍在加薩使用美國武器 可能違反國際法

相關新聞

戲劇效果？以大使當眾絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了

聯合國大會10日以143票贊成、9票反對的壓倒性比數，通過巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，以色列大使爾登（Gilad E...

以哈休戰談判卡關 美：深感遺憾、仍力促雙方交涉

美國今天表示仍在努力讓以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」交涉，面對面談判雖結束，「但願線上」也能推動加薩走廊休戰。...

【重磅快評】聯大決議美以只剩九票 巴勒斯坦柔弱扳倒巨人?

聯合國大會表決阿聯酋所提巴勒斯坦加入聯合國決議草案，143國贊成、25國棄權、9國反對。當然，它只反映了強烈的國際呼聲，但沒有拘束力，亦即沒有任何法律效果。 這9個反對的國家中，除了美國與以色列

聯大挺巴建國決議投反對票 美只認以巴雙邊談判

聯合國大會今天壓倒性票數通過決議，認巴勒斯坦符合在聯合國有正式會員的資格，美國是極少數投反對票國家。白宮稱仍支持巴勒斯坦...

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

聯合國大會10日表決以143票贊成、9票反對通過，認定巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國，投下反對票的以色列駐聯合國大使...

美國務院報告曝：以軍在加薩使用美國武器 可能違反國際法

美國國務院10日向國會提交報告，指以色列軍方在加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法，但同時指華府沒有完整資料進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。