聽新聞
test
0:00 / 0:00
戲劇效果？以大使當眾絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了
聯合國大會10日以143票贊成、9票反對的壓倒性比數，通過巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，以色列大使爾登（Gilad Erdan）隨後上台，拿出了小型碎紙機，當眾將聯合國憲章小冊子的封面絞碎。聯合國發言人則把他的舉動稱作「戲劇效果」，並敦促所有成員國尊重憲章。
根據土耳其安納杜魯新聞社的報導，以及聯合國刊登的當天記者會逐字稿，有記者就爾登的舉動提問，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）先聲明，不會評論個別大使發表的各種講話，接著指出，「無論過去或現在，戲劇效果都是成員國發表演講不可或缺的部分」。
哈克接著重申不就此置評，但接著就表示，「關於憲章，顯然，這是一個以尊重聯合國憲章為前提的組織，所有成員國都已許承諾要維護聯合國憲章，我們期望他們履行這個義務」。
記者接著向哈克提問，當他在電視看到爾登粉碎聯合國憲章封面的影像是否感到不舒服時，哈克答稱「我已經在這裡很長一段時間，看過很多了」。接著，他一邊從西裝內袋掏出另一本聯合國憲章，一邊告訴記者，「那是一分憲章，有很多本憲章，這裡就有一分。憲章完好無損，它的理想完好無損」。
見到當場哈克掏出了憲章，提問的記者讚揚「你把憲章復活了，做得好」。哈克接著指出，「憲章是將會伴隨我們的文獻，就像我剛才說的，這是組織的創始文件，只要這個組織存在，憲章就會存在」。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言