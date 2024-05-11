以哈休戰談判卡關 美：深感遺憾、仍力促雙方交涉
美國今天表示仍在努力讓以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」交涉，面對面談判雖結束，「但願線上」也能推動加薩走廊休戰。聯合國機構警告人道援助庫存已見底。
路透社報導，哈瑪斯（Hamas）今天表示將與其他巴勒斯坦武裝派系磋商談判策略，以讓去年10月7日突襲以色列引發的戰爭停止。
在以色列控制了加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），關閉這個對加薩230萬巴勒斯坦人口至關重要的援助通道後，聯合國警告對加薩的援助可能會在幾天內戛然而止。
以哈雙方在開羅的新一輪談判已於昨天結束，但未就停火和哈瑪斯釋放扣押人質達成協議。以色列表示卡達和埃及調解人員的提案含有令人無法接受的內容。
哈瑪斯表示已接受提案，並在聲明中表示以色列的「拒絕…讓一切又回到原點」。
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（WilliamBurn）也參與談判協助調停。白宮對談判結束表示「深感遺憾」，但也說美方相信分歧可以克服。
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們正努力讓雙方交涉持續討論，但願線上能談。」
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