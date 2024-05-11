快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

以哈休戰談判卡關 美：深感遺憾、仍力促雙方交涉

中央社／ 開羅10日綜合外電報導
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）。路透
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）。路透

美國今天表示仍在努力讓以色列巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」交涉，面對面談判雖結束，「但願線上」也能推動加薩走廊休戰。聯合國機構警告人道援助庫存已見底。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）今天表示將與其他巴勒斯坦武裝派系磋商談判策略，以讓去年10月7日突襲以色列引發的戰爭停止。

在以色列控制了加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），關閉這個對加薩230萬巴勒斯坦人口至關重要的援助通道後，聯合國警告對加薩的援助可能會在幾天內戛然而止。

以哈雙方在開羅的新一輪談判已於昨天結束，但未就停火和哈瑪斯釋放扣押人質達成協議。以色列表示卡達和埃及調解人員的提案含有令人無法接受的內容。

哈瑪斯表示已接受提案，並在聲明中表示以色列的「拒絕…讓一切又回到原點」。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（WilliamBurn）也參與談判協助調停。白宮對談判結束表示「深感遺憾」，但也說美方相信分歧可以克服。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們正努力讓雙方交涉持續討論，但願線上能談。」

以色列 伯恩斯 哈瑪斯 巴勒斯坦 美國

延伸閱讀

以色列不顧美國反對空襲拉法 居民：每分鐘都會聽到火箭的聲音

以哈停火談判破裂！傳哈瑪斯要求先停火12周 以拒絕：憂難重啟戰事

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

顛覆外界預想…哈瑪斯突接受停火提案 外媒：內唐亞胡進退兩難

相關新聞

以哈休戰談判卡關 美：深感遺憾、仍力促雙方交涉

美國今天表示仍在努力讓以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」交涉，面對面談判雖結束，「但願線上」也能推動加薩走廊休戰。...

【重磅快評】聯大決議美以只剩九票 巴勒斯坦柔弱扳倒巨人?

聯合國大會表決阿聯酋所提巴勒斯坦加入聯合國決議草案，143國贊成、25國棄權、9國反對。當然，它只反映了強烈的國際呼聲，但沒有拘束力，亦即沒有任何法律效果。 這9個反對的國家中，除了美國與以色列

聯大挺巴建國決議投反對票 美只認以巴雙邊談判

聯合國大會今天壓倒性票數通過決議，認巴勒斯坦符合在聯合國有正式會員的資格，美國是極少數投反對票國家。白宮稱仍支持巴勒斯坦...

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

聯合國大會10日表決以143票贊成、9票反對通過，認定巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國，投下反對票的以色列駐聯合國大使...

美國務院報告曝：以軍在加薩使用美國武器 可能違反國際法

美國國務院10日向國會提交報告，指以色列軍方在加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法，但同時指華府沒有完整資料進行...

聯大表決支持巴勒斯坦成聯合國正式會員國獲壓倒支持 美、以反對

聯合國大會10日表決1項決議案，要求聯合國安全理事會重新考慮巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，投票結果以143票贊成、9票反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。