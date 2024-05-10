以色列恐全面攻入拉法 聯合國：已逾10萬人逃離

巴勒斯坦加薩走廊南部城市拉法（Rafah）恐面臨以色列全面性的地面攻勢，聯合國（UN）今天表示，拉法已有逾10萬人逃離當地。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）駐加薩走廊（Gaza Strip）高級緊急協調官楊恩（HamishYoung）在拉法透過視訊參與瑞士日內瓦舉行的簡報會，他說道：「超過10萬人已逃離拉法。」

以色列軍隊昨天出動戰機空襲拉法，同時在埃及進行的休戰談判則以無協議告終。

這場戰爭始於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動空前襲擊，當時有超過1170人死亡，其中多半是平民。

以色列之後展開報復攻勢，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部昨天指出，以軍迄今已造成加薩走廊至少3萬4904人喪命，而且多半是婦孺。

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