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不甩拜登停運武器警告！內唐亞胡嗆聲：用「指甲」孤軍奮戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列總理內唐亞胡9日誓言，以色列將孤軍奮戰，用「指甲」戰鬥。法新社
以色列總理內唐亞胡9日誓言，以色列將孤軍奮戰，用「指甲」戰鬥。法新社

美國總統拜登中止向以色列運送一批威力強大的彈藥、並警告以色列若全面入侵加薩南部城市拉法，將會停止向以色列運送部分武器後，以色列總理內唐亞胡9日誓言，以色列將孤軍奮戰，用「指甲」戰鬥。

BBC報導，拜登8日表示，如果拉法遭到入侵，他將扣留包括砲彈等部分武器。由於擔心造成平民傷亡，美國上周已暫停運送一批炸彈

然而，內唐亞胡9日回顧1948年戰爭，反駁以色列最親密盟友美國的警告。

內唐亞胡表示，「在76年前的獨立戰爭中，我們以寡敵眾。我們沒有武器。對以色列實行武器禁運，但我們憑藉強大的精神、英雄主義和團結，我們勝利了。」

他說，「如果我們必須單獨應戰，我們將孤軍上陣。如果有需要，我們將用指甲戰鬥，拼死到底。但我們擁有的不僅是指甲，我們有堅定的決心，在上帝的幫助下，我們一定會取得勝利。」

以色列政府原本對華府扣留一批航空炸彈一事保持緘默，直到拜登8日公開美國上周中止向以色列運送一批武器，當中包括3500多枚重型炸彈。美國官員說，這是美國警告以色列不要進入拉法的措施之一。

以色列 炸彈 美國

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