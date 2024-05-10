英媒：以色列不聽勸 拜登大招救選情

英國廣播公司（ＢＢＣ）八日分析，美國是唯一對以色列有真正影響力的國家，但以哈開戰逾七個月來，以色列一直對美國所提的多數建議置若罔聞。如今美國總統拜登決定使出停供以色列彈藥的殺手鐧，與以方打算對南加薩大城拉法用兵等三個主因有關。

拜登政府雖宣稱全力支持以色列對付哈瑪斯，但七個多月來，美方已逐步加強施壓以方，包括私下忠告、公開警告、在聯合國安理會表決譴責以色列時不再動用否決權護航，以及制裁約旦河西岸的以色列屯墾民。

一個月前，拜登對以色列總理內唐亞胡提到，若以色列不讓人道援助物資車隊通過邊界駛入加薩走廊，美方對以方的支持力道將減弱。然而，以色列當耳邊風。

美國是以色列最大的武器和彈藥來源國。美方依法每年供以卅八億美元（台幣約一二四四億元）軍援，旨在使以色列相對中東鄰國保有軍力優勢。美國國會四月甫通過加碼軍援以色列一四○億美元法案。

如今拜登政府首次延遲運交彈藥給以色列，ＢＢＣ說，背後有三項因素。其一是以色列打算對上百萬難民聚集的拉法採取軍事行動，美國等西方國家擔憂這將導致人道災難。美國官員指稱，延後運交的是可能用於進攻拉法的武器，以強調美方不希望以方攻擊拉法。

其二是美國政府亟欲施壓以色列戰時內閣和哈瑪斯達成停火協議。目前停火談判仍在開羅進行。

最後當然是美國國內政治因素，拜登正承受民主黨支持者龐大壓力，要求他降低挺以力道。今年正值美國總統大選年，民調顯示部分民主黨人尤其是年輕選民，可能出於美國目前在以哈戰爭扮演的角色而不願在十一月投給拜登，這對目前和對手川普陷入拉鋸戰的拜登不利。

美國延遲供以武器，英國等以色列其他友邦也將面臨相同壓力。此類限令的象徵意義雖多於實質，但這些措施將造成以色列陷入外交孤立。另若以色列再次忽視美國警告，將證明美國影響力正在式微。

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