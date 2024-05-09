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歐媒：愛爾蘭西班牙等4國考慮 5月21日承認巴勒斯坦國

中央社／ 都柏林8日綜合外電報導
根據愛爾蘭廣播電視新聞網，愛爾蘭、西班牙和另外幾個歐洲聯盟（EU）成員國正考慮於本月21日承認巴勒斯坦為國家。圖／法新社
根據愛爾蘭廣播電視新聞網，愛爾蘭、西班牙和另外幾個歐洲聯盟（EU）成員國正考慮於本月21日承認巴勒斯坦為國家。圖／法新社

根據愛爾蘭廣播電視新聞網（RTE News），愛爾蘭、西班牙和另外幾個歐洲聯盟（EU）成員國正考慮於本月21日承認巴勒斯坦為國家。

愛爾蘭廣播電視新聞網今晚報導，愛爾蘭與西班牙、斯洛維尼亞與馬爾他等國之間雙雙加強聯繫，以共同承認巴勒斯坦的國家地位。

根據報導，這些國家在等待聯合國大會（UnitedNations General Assembly）將於本月10日舉行的投票，表決結果可能促成巴勒斯坦獲得承認，有資格成為聯合國正式會員國。

路透社報導，在3月22日發布的聯合聲明中，西班牙、愛爾蘭、馬爾他和斯洛維尼亞領導人指出，他們已經同意向承認巴勒斯坦國邁出第一步。

西班牙和愛爾蘭長期以來一直捍衛巴勒斯坦的權益。以色列為擊潰巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發動攻勢，導致加薩（Gaza）地區死亡人數不斷攀升，促使全球呼籲停火並為該地區維持和平找到永久解決方案。

自1988年以來，193個聯合國會員國中有139國承認巴勒斯坦是一個國家。

以色列曾表示，前述4國的計畫是「給恐怖主義的獎賞」，將降低透過談判解決加薩衝突的機會。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 愛爾蘭 西班牙

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