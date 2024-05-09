快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手繫阿拉伯頭巾！歌手登台明示挺巴勒斯坦 歐洲歌唱大賽主辦致歉

中央社／ 瑞典馬爾默8日綜合外電報導
瑞典歌手薩德艾瑞克的演出是昨晚歐洲歌唱大賽準決賽中開場表演之一，成了當晚最具爭議性的行為。 法新社
瑞典歌手薩德艾瑞克的演出是昨晚歐洲歌唱大賽準決賽中開場表演之一，成了當晚最具爭議性的行為。 法新社

一名瑞典歌手昨天晚間在歐洲歌唱大賽進行開場表演時，手腕上繫著挺巴勒斯坦的阿拉伯頭巾（keffiyeh），違反了不得出現政治意涵的禁令，主辦單位今天為此致歉。

法新社報導，瑞典歌手薩德艾瑞克（Eric Saade）的演出是昨晚歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）準決賽中開場表演之一，成了當晚最具爭議性的行為。這場比賽最後由烏克蘭和克羅埃西亞晉級決賽。

今年的賽事面臨外界因為加薩（Gaza）戰事要求將以色列除名的呼聲，不過遭主辦單位拒絕。這一整個星期預計將有成千上萬人在比賽地點馬爾默（Malmo）出席挺巴集會。

父親為巴勒斯坦裔的薩德艾瑞克上台時，手腕上繫著象徵巴勒斯坦和阿拉伯的阿拉伯頭巾。他在演出前曾放話說，想對以色列獲准參賽一事做出某種形式的抗議。

瑞典電視台（SVT）和主要主辦單位歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）對薩德艾瑞克的舉動做出譴責。

瑞典電視台負責這場比賽的執行製作阿迪爾森（Ebba Adielsson）向法新社表示：「很遺憾他用這種方式參與。」

比賽中出現的其他狀況包括參賽選手呼籲加薩停火，或發表反以色列的言論，但被主辦單位告知不得在表演期間出現政治訊息。

據說，出於安全考量，主辦單位要求以色列選手艾登戈蘭（Eden Golan）在明天第2場準決賽登場前，留在下塌的馬爾默飯店房間裡避風頭。

預計在艾登戈蘭演出前後，馬爾默將出現呼籲把以色列從歐洲歌唱大賽中除名的示威活動。

以色列 巴勒斯坦 瑞典

延伸閱讀

白宮證實 美停供援以炸彈 其餘武器計畫待評估

「只有真主知道我們未來」 數千巴人逃離拉法

以色列在拉法攻勢 空襲擴大至「地面戰」

拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」！美防長證實上周停運一批彈藥

相關新聞

手繫阿拉伯頭巾！歌手登台明示挺巴勒斯坦 歐洲歌唱大賽主辦致歉

一名瑞典歌手昨天晚間在歐洲歌唱大賽進行開場表演時，手腕上繫著挺巴勒斯坦的阿拉伯頭巾（keffiyeh），違反了不得出現政...

拜登揚言若入侵拉法將停供武器 以色列：太令人失望

美國總統拜登表示，以色列若入侵加薩南部邊境城市拉法，他將停止對以色列提供武器。以色列駐聯合國大使爾登今天表示，拜登威脅停...

馬來西亞為何力挺伊朗？首相安華的政治盤算與隱憂

台灣時間4月14日凌晨，伊朗對以色列發起一場前所未有的空襲，發射超過300顆無人機和導彈。這波攻擊有99%被以色列防空系統攔截，但仍造成12人受傷，包括一名女童重傷。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示將「強烈回應」攻擊。伊朗軍方則聲稱在此次名為「實踐承諾行動」（Operation Honest Promise）中已達成所有目標。

挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

由共和黨領導的眾院教育與勞動力委員會8日將注意力轉向全國政治最偏左的三個公立學區—紐約市、加州柏克萊和馬里蘭州蒙哥馬利郡...

挺巴學運／「清場」喬治華盛頓大學 警逮捕33人

警方8日使用胡椒噴霧清除喬治華盛頓大學(George Washington University)的親巴勒斯坦帳篷營地，...

以色列在拉法攻勢 空襲擴大至「地面戰」

最新衛星攝影8日顯示，以色列在加薩南部城市拉法(Rafah)的攻勢，已由空襲擴大為地面行動，以軍已在埃及與加薩的過境區活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。