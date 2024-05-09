手繫阿拉伯頭巾！歌手登台明示挺巴勒斯坦 歐洲歌唱大賽主辦致歉

一名瑞典歌手昨天晚間在歐洲歌唱大賽進行開場表演時，手腕上繫著挺巴勒斯坦的阿拉伯頭巾（keffiyeh），違反了不得出現政治意涵的禁令，主辦單位今天為此致歉。

法新社報導，瑞典歌手薩德艾瑞克（Eric Saade）的演出是昨晚歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）準決賽中開場表演之一，成了當晚最具爭議性的行為。這場比賽最後由烏克蘭和克羅埃西亞晉級決賽。

今年的賽事面臨外界因為加薩（Gaza）戰事要求將以色列除名的呼聲，不過遭主辦單位拒絕。這一整個星期預計將有成千上萬人在比賽地點馬爾默（Malmo）出席挺巴集會。

父親為巴勒斯坦裔的薩德艾瑞克上台時，手腕上繫著象徵巴勒斯坦和阿拉伯的阿拉伯頭巾。他在演出前曾放話說，想對以色列獲准參賽一事做出某種形式的抗議。

瑞典電視台（SVT）和主要主辦單位歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）對薩德艾瑞克的舉動做出譴責。

瑞典電視台負責這場比賽的執行製作阿迪爾森（Ebba Adielsson）向法新社表示：「很遺憾他用這種方式參與。」

比賽中出現的其他狀況包括參賽選手呼籲加薩停火，或發表反以色列的言論，但被主辦單位告知不得在表演期間出現政治訊息。

據說，出於安全考量，主辦單位要求以色列選手艾登戈蘭（Eden Golan）在明天第2場準決賽登場前，留在下塌的馬爾默飯店房間裡避風頭。

預計在艾登戈蘭演出前後，馬爾默將出現呼籲把以色列從歐洲歌唱大賽中除名的示威活動。

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