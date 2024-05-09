拜登揚言若入侵拉法將停供武器 以色列：太令人失望
美國總統拜登表示，以色列若入侵加薩南部邊境城市拉法，他將停止對以色列提供武器。以色列駐聯合國大使爾登今天表示，拜登威脅停止供應武器的說法「十分令人失望」。
法新社報導，以色列駐聯合國大使爾登（GiladErdan）告訴以色列公共廣播公司（KAN）電台：「這是個艱難且十分令人失望的聲明，聽到一位我們從戰爭爆發以來一直心懷感激的總統這樣說。」
這是以色列對拜登揚言停止供應武器的首度回應。
美國總統拜登昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時表示，如果以色列總理內唐亞胡下令大規模入侵加薩南部邊境城市拉法，他將停止對以色列提供武器和彈砲。他也承認，以色列用美國提供的武器殺害加薩平民。
這是拜登首度對美國提供以色列武器設下條件。也是以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）自去年10月開戰7個月以來的轉折點。
拜登說，他要明確表示，若以色列對拉法（Rafah）展開大規模入侵，美國會持續提供「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統，但不會提供其他武器和彈砲。
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