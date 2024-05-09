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拜登：以色列若大舉入侵拉法 美將停止提供武器

中央社／ 華盛頓8日專電

美國總統拜登今天表示，如果以色列總理尼坦雅胡下令大規模入侵加薩南部邊境城市拉法，他將停止對以色列提供武器和彈砲。他也承認，以色列用美國提供的武器殺害加薩平民。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，拜登（JoeBiden）接受CNN獨家專訪，首度對美國提供以色列武器設下條件。這是以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）自去年10月開戰7個月以來的轉折點。

CNN報導，拜登承認美國製的炸彈被以色列用來殺害加薩的平民，代表他很明確地認知到美國在這場戰爭中有一定的角色。

拜登接受CNN主持人柏奈特（Erin Burnett）的訪問時指出，以色列用炸彈轟炸加薩、深入人口密集區，造成加薩平民死亡。他所指的炸彈是美國先前提供的2000磅炸彈，美國上週已經暫停將這類炸彈交付以色列。

拜登說，他要明確表示，若以色列對拉法（Rafah）展開大規模入侵，美國會持續提供「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統，但不會提供其他武器和彈砲。

哈瑪斯去年10月奇襲以色列，殺害1200名以色列人，迄今仍俘虜133人。以色列重砲反擊，要求釋放人質，並誓言摧毀哈瑪斯，以軍迄今在加薩造成逾3萬4000名巴勒斯坦人死亡，加薩陷入人道危機，美國掀起反戰浪潮。

以哈戰爭已迫使逾100萬巴勒斯坦人到拉法避難。CNN報導，美國擔心以色列可能攻擊拉法，近期已暫停將一批威力強大的彈藥運往以色列。

以哈雙方近日進入停火協議，以軍同時朝加薩走廊南部城巿拉法推進，並已掌控加薩走廊與埃及間的拉法邊界關卡。以軍要求數萬平民撤出拉法，也在拉法邊境展開攻擊。拜登6日也與尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話。

拜登說，以色列在拉法的行動目前僅限於邊境，但已加劇區域緊張，埃及也不滿，但以軍還沒跨越紅線，還沒進入人口密集區。他已很明確地告訴尼坦雅胡及以色列官員，如果以軍攻擊人口密集區，將不會得到美國支持。

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