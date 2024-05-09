美官員：華府考慮進一步停止向以色列提供武器
美國官員今天表示，美方正考慮進一步停止向以色列提供武器。美國上週曾暫停向以方運交威力強大的炸彈，因為擔心以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）的入侵計畫。
法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在國會委員會上證實，美國上週暫停對以色列運交一批武器，包含1800枚2000磅的炸彈，以及1700枚500磅的炸彈。
奧斯汀指出，「我們暫停（向以色列）運送一批高有效載荷彈藥」，但尚未「就如何繼續處理這批軍火的運送做出最後決定」。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則指稱，對於以色列陳述的進軍拉法計畫，美國「極其嚴重關切」。
米勒提及：「因此我們暫停了一批近期的（軍火）援助運送，而且我們正在審視其他的運交。」
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