憂拉法傷亡 拜登扣留援以炸彈

時值以色列戰車開進南加薩並控制邊境拉法關卡，美國官員七日晚間表示，美國總統拜登上周扣留三千五百枚擬提供以色列的炸彈，生怕以軍拿來轟炸容納上百萬巴勒斯坦人避難的拉法，這凸顯美、以針對加薩作戰方式的嫌隙擴大。紐約時報報導，這是去年十月加薩開戰以來，拜登首度用限制武器運交來影響以方戰爭手段。

美媒Axios日前已引述以官員披露美扣留軍備，但美方一度不願證實，如今終於鬆口，稱拜登已暫緩一千八百枚二千磅炸彈、一千七百枚五百磅炸彈運交，可見華府官員愈來愈不滿以方不顧美國警告，執意進攻拉法。

拜登政府也正考量是否扣留聯合定向攻擊炸彈（ＪＤＡＭ）導引套件等未來軍備運交；該套件可將不精準的啞彈改造成精準導引彈藥。

美國官員說，美方四月起開始斟酌對以軍備運交事宜，這是鑒於以色列顯然即將就拉法作戰做出決定。美國尤其擔憂二千磅炸彈被用在拉法等人口稠密地區，不過目前不會全面暫停對以供武，也還未決定扣留的炸彈未來去向。

拜登七日稍早在國會山莊的猶太大屠殺紀念儀式演說時，未提到炸彈扣留，反而重申對以支持。官員透露，拜登政府其實剛批准新一批援助，包含價值八點二七億美元的軍備；當局有意徹底用盡國會最近撥款的資金。

近幾個月拜登和以總理內唐亞胡關係日益緊繃，上個月兩人通話時，拜登首度警告若以方依然故我，他會重新思考美方的戰爭支援。

紐時指，以軍大幅仰賴美國軍備，尤其是防空彈藥。這些彈藥協助以國在四月中旬抵禦伊朗逾三百發飛彈、無人機空襲，彰顯美援對以安全舉足輕重。華府官員向來表明，美方不會中斷運交防衛性武器。

美國務卿布林肯本周將向國會提交報告，內容評估以色列使用美國武器時是否遵守美國法律和國際法，預料引發有關美國在加薩戰爭所負責任的激辯。若該報告發現以國違法，將更施壓拜登繼續限制武器運交；但若認定以國合法，勢必助長全美大學挺巴示威並招致部分民主黨國會議員反彈。

對於美國停運援以武器，以軍發言人哈加里低調表示，美以雙方將「私下」解決任何歧見。

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