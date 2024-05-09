聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂拉法傷亡 拜登扣留援以炸彈

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
以色列派戰車控制南加薩拉法關卡，挺巴勒斯坦示威者七日在美國洛杉磯南加州大學擺出標語，抨擊以色列和美國總統拜登。（法新社）
以色列派戰車控制南加薩拉法關卡，挺巴勒斯坦示威者七日在美國洛杉磯南加州大學擺出標語，抨擊以色列和美國總統拜登。（法新社）

時值以色列戰車開進南加薩並控制邊境拉法關卡，美國官員七日晚間表示，美國總統拜登上周扣留三千五百枚擬提供以色列的炸彈，生怕以軍拿來轟炸容納上百萬巴勒斯坦人避難的拉法，這凸顯美、以針對加薩作戰方式的嫌隙擴大。紐約時報報導，這是去年十月加薩開戰以來，拜登首度用限制武器運交來影響以方戰爭手段。

美媒Axios日前已引述以官員披露美扣留軍備，但美方一度不願證實，如今終於鬆口，稱拜登已暫緩一千八百枚二千磅炸彈、一千七百枚五百磅炸彈運交，可見華府官員愈來愈不滿以方不顧美國警告，執意進攻拉法。

拜登政府也正考量是否扣留聯合定向攻擊炸彈（ＪＤＡＭ）導引套件等未來軍備運交；該套件可將不精準的啞彈改造成精準導引彈藥。

美國官員說，美方四月起開始斟酌對以軍備運交事宜，這是鑒於以色列顯然即將就拉法作戰做出決定。美國尤其擔憂二千磅炸彈被用在拉法等人口稠密地區，不過目前不會全面暫停對以供武，也還未決定扣留的炸彈未來去向。

拜登七日稍早在國會山莊的猶太大屠殺紀念儀式演說時，未提到炸彈扣留，反而重申對以支持。官員透露，拜登政府其實剛批准新一批援助，包含價值八點二七億美元的軍備；當局有意徹底用盡國會最近撥款的資金。

近幾個月拜登和以總理內唐亞胡關係日益緊繃，上個月兩人通話時，拜登首度警告若以方依然故我，他會重新思考美方的戰爭支援。

紐時指，以軍大幅仰賴美國軍備，尤其是防空彈藥。這些彈藥協助以國在四月中旬抵禦伊朗逾三百發飛彈、無人機空襲，彰顯美援對以安全舉足輕重。華府官員向來表明，美方不會中斷運交防衛性武器。

美國務卿布林肯本周將向國會提交報告，內容評估以色列使用美國武器時是否遵守美國法律和國際法，預料引發有關美國在加薩戰爭所負責任的激辯。若該報告發現以國違法，將更施壓拜登繼續限制武器運交；但若認定以國合法，勢必助長全美大學挺巴示威並招致部分民主黨國會議員反彈。

對於美國停運援以武器，以軍發言人哈加里低調表示，美以雙方將「私下」解決任何歧見。

拜登 炸彈 美國

延伸閱讀

華府台灣關係法45週年照片展 重現拜登上世紀訪台照

楊紫瓊白宮獲拜登頒「總統自由勳章」 全身行頭不得了

智庫攜手輝達打造超級電腦 加速美政府導入AI科技

紐時賞析／將嚴重打擊燃煤電廠 美環保署要求2039前減90%溫室氣體汙染

相關新聞

憂拉法傷亡 拜登扣留援以炸彈

時值以色列戰車開進南加薩並控制邊境拉法關卡，美國官員七日晚間表示，美國總統拜登上周扣留三千五百枚擬提供以色列的炸彈，生怕...

停火協商還在談 以封拉法狂轟濫炸

加薩停火協商八日在埃及開羅續談，但連接埃及、加薩的拉法關卡七日遭以色列戰車控制，拉法市也遭以轟炸。以當局發言人說，掌控拉...

以色列掌控拉法關卡 加薩物價瞬間飆漲

以哈戰爭停火協議7日在開羅談判，哈瑪斯在6日宣布接受停火建議，但以色列表示，協議和他核心需求相差甚遠，在談判的來回協商中...

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

以色列軍隊7日出動戰車，控制及關閉連接埃及和加薩的拉法關卡，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，如果停火及釋...

哈瑪斯願停火 以戰車兵臨拉法

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯六日表態接受埃及與卡達等國斡旋的新停火提案，以結束七個月來的加薩戰爭，但以色列認為當前提案不符合目...

英媒：不打就下台 內唐亞胡兩難

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯六日聲稱同意加薩停火提案，外界吃驚。英國廣播公司（ＢＢＣ）的分析認為，哈瑪斯此舉顛覆了以色列當局對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。