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停火協商還在談 以封拉法狂轟濫炸

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
以色列繼續對加薩南部拉法市的進攻。圖為居民查看以軍轟炸後的廢墟。（新華社）
以色列繼續對加薩南部拉法市的進攻。圖為居民查看以軍轟炸後的廢墟。（新華社）

加薩停火協商八日在埃及開羅續談，但連接埃及、加薩的拉法關卡七日遭以色列戰車控制，拉法市也遭以轟炸。以當局發言人說，掌控拉法關卡是瓦解巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最後四個旅的任務開端。

以國防部長葛朗特稱，若停火及人質釋放談判失敗，在拉法行動會加劇直到消滅加薩全境的哈瑪斯分子。

以色列總理內唐亞胡說，拉法行動目的是帶回人質並消滅哈瑪斯，並說對哈瑪斯施加軍事壓力是促成人質返家的先決條件。他並指出，控制拉法關卡加薩一側是重要一步，可阻斷哈瑪斯補給通道。白宮國家安全會議發言人柯比也說，以方告知美國，在拉法是採取有限度行動，意在切斷哈瑪斯武器和資金走私渠道，並非全面入侵。

但法新社八日報導，加薩前一夜遭受猛烈以軍空襲和砲擊，現場畫面可見有巴勒斯坦人摸黑從拉法一處倒塌建築殘骸中，拉出身染血跡且渾身塵土的倖存者。一名廿九歲在拉法的巴人吉什塔說，以軍持續無差別砲轟，帶來嚴重恐懼和無盡焦慮，連以軍宣稱安全的地區也難逃轟炸。

哈瑪斯旗下加薩衛生部八日說，過去一天至少新增五十五名死者；自以哈開戰，加薩已有三萬四八四四人死於戰禍。

總部在瑞士日內瓦的聯合國人道主義事務協調廳發言人指，根據國際法，民眾必須有足夠時間準備撤離，並有安全路線前往安全地區獲得援助，但拉法情況絕非如此，當地民眾正被恐慌及絕望籠罩。調停以哈的卡達和非洲聯盟均譴責以軍侵襲拉法。

巴勒斯坦分析家認為，以軍控制拉法關卡旨在向全球示意哈瑪斯不再掌控加薩，可能想藉以製造新的局勢現況或破壞休戰談判。

哈瑪斯六日宣布同意埃及、卡達等國斡旋的停火提案，以哈等各方隨後恢復會談。埃媒報導，有關各方八日齊聚開羅。一名匿名哈瑪斯高階成員說，最新一輪會談具決定性意義，但會堅守巴人正當要求，不放棄任何權益。

人質 以色列 埃及 巴勒斯坦

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