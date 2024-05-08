暫停運送炸彈給以 美官員：憂被用來進攻拉法

美國一名高階官員今天表示，華府上週暫停運送炸彈給尼坦雅胡政府，是因擔心以色列即將做出決定，不顧美國反對即全面入侵加薩南部城市拉法。

法新社和美聯社報導，拜登政府這名不願具名的高階官員說：「我們上週已經暫停運交一批武器，包含1800枚2000磅的炸彈，與1700枚500磅的炸彈。」這名官員又說：「接下來該怎麼處理這批武器，我們尚未做出最終決定。」

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲後，對哈瑪斯控制的加薩走廊（GazaStrip）發動致命攻擊，促使加薩各地的100多萬人湧進拉法（Rafah）躲避戰火。

華府強烈反對以色列入侵拉法，但以軍似仍即將對這個城市發動大規模地面行動，拜登政府因此做出暫停運交武器的決定。

上述匿名美國高階官員說，以色列與美國官員持續在討論替代方案，但「討論工作仍在進行當中，我們的疑慮也尚未解除」。

「由於以色列領導階層似乎即將對這類行動做出決定，我們開始對準備運送給以色列的某些特定武器進行審查，某些可能被用在拉法的武器，審查行動是從4月開始。」

這名美國官員說，華府「特別聚焦在」威力最大的2000磅炸彈，以及這些炸彈「在稠密都市環境中造成的衝擊，如同我們在加薩其餘地方看到的那樣」。

這名官員又說，美國國務院仍在審查其他待運送的武器，包括稱為聯合定向攻擊炸彈（Joint Direct AttackMunitions）的精準炸彈套件。

以色列今天派出戰車朝拉法推進，拿下加薩走廊與埃及之間的拉法邊界關卡控制權。然而白宮稍早表示，以色列承諾行動「範圍有限」。

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