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美國國防部：美軍完成加薩人道援助碼頭興建

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國國防部今天指出，美軍在加薩（Gaza）興建援助碼頭已經完成，但由於天氣狀況不佳，目前將這座由兩部分組成的設施移動到位並不安全。

法新社報導，美軍今年4月開始興建這座碼頭，成本至少3.2億美元（約新台幣103.6億元），目的在增加對加薩提供急需的人道援助物資。以色列對哈瑪斯的（Hamas）攻擊已持續7個月，將加薩炸得滿目瘡痍。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）告訴記者：「截至今天，聯合灘岸後勤（JLOTS）碼頭系統的兩個部分，浮動碼頭和三叉碼頭（Trident Pier）建設已經完成，現正等待最後階段移往海面。」

辛赫在以色列表示：「天氣預測今天風浪仍大，導致移動JLOTS組合部分並不安全。所以這座碼頭和參與興建的軍事船隻還停靠在阿什杜德港（Ashdod）。」

她還說，美軍中央司令部（CENTCOM）「正待命近期將這座碼頭移動到位」。

由於以色列延誤人道物資由地面運送至加薩，美國總統拜登3月初宣布興建碼頭計畫，美國陸軍部隊和船隻不久後被派遣至地中海執行興建碼頭的任務。

約2個月後，加薩人道環境依然相當惡劣。聯合國今天指出，以色列拒絕其進入拉法關卡（RafahCrossing），這是對被圍困的加薩提供援助的關鍵入口。

白宮指出，關閉拉法和另一個主要關卡克瑞沙洛（Kerem Shalom）令人「無法接受」，必須扭轉目前的情況。

除建立海上走廊以供船運人道物資，美國也已透過空投運送物資。

美軍中央司令部表示，C-130運輸機今天空投2萬5000多份個人即食口糧至加薩，在這項聯合行動中，也空投逾1萬3000多份的約旦食物供給。

美軍中央司令部指出：「到目前為止，美國已空投1200噸人道援助物資。」

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