傳美國暫停向以色列運送武器 已長達兩週

4名知情人士告訴路透社，美國總統拜登政府暫停向以色列運送某些波音（Boeing）製造的武器已有兩週之久；其中兩人表示，這顯然是向美國親密盟友以國發出的政治訊息。

路透社報導，這些武器包括波音製造、將啞彈變成精確導引彈藥的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）以及小直徑炸彈。

消息人士沒有進一步詳細說明，包括停供武器的政治性質。但在此同時，美方公開向以色列施壓，要求延後對拉法（Rafah）的攻擊計畫，直到以色列採取措施避免平民傷亡。

白宮和美國國防部拒絕置評。美國媒體Axios於週末獨家披露美國暫停向以色列運交武器的消息；而美國政治新聞網Politico則在今天率先報導這批武器類型及暫停運送的原因。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）沒有提及是否暫停向以色列運送武器，但重申美方對以色列的安全承諾「如鋼鐵般堅定」。

不過，當被問及相關報導時，她說：「從與以色列進行這些艱難、直接的對話來說，有兩件事可能是真的…那就是確保公民的生命受到保護。」

美國國防部昨天表示，尚未做出停止向美國最親密的中東盟友以色列提供武器的政策決定。

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