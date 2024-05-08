快訊

520將屆…美學者認為賴清德將奉行蔡穩健做法 關切北京趁機施壓

陸軍十軍團「自製火藥訓練」中士遭炸傷送醫 國防部說明傷勢

考教甄先「撒錢」...考生年花2萬、考到看身心科 為何如此折騰

傳美國暫停向以色列運送武器 已長達兩週

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

4名知情人士告訴路透社，美國總統拜登政府暫停向以色列運送某些波音（Boeing）製造的武器已有兩週之久；其中兩人表示，這顯然是向美國親密盟友以國發出的政治訊息。

路透社報導，這些武器包括波音製造、將啞彈變成精確導引彈藥的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）以及小直徑炸彈。

消息人士沒有進一步詳細說明，包括停供武器的政治性質。但在此同時，美方公開向以色列施壓，要求延後對拉法（Rafah）的攻擊計畫，直到以色列採取措施避免平民傷亡。

白宮和美國國防部拒絕置評。美國媒體Axios於週末獨家披露美國暫停向以色列運交武器的消息；而美國政治新聞網Politico則在今天率先報導這批武器類型及暫停運送的原因。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）沒有提及是否暫停向以色列運送武器，但重申美方對以色列的安全承諾「如鋼鐵般堅定」。

不過，當被問及相關報導時，她說：「從與以色列進行這些艱難、直接的對話來說，有兩件事可能是真的…那就是確保公民的生命受到保護。」

美國國防部昨天表示，尚未做出停止向美國最親密的中東盟友以色列提供武器的政策決定。

以色列 國防部 美國

延伸閱讀

拜登譴責反猶太主義 「美國不是無法無天的國家」

陸繞道出口美國 四年倍增

埃及續調解以哈停火 反對以色列侵入拉法

顛覆外界預想…哈瑪斯突接受停火提案 外媒：內唐亞胡進退兩難

相關新聞

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

以色列軍隊7日出動戰車，控制及關閉連接埃及和加薩的拉法關卡，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，如果停火及釋...

哈瑪斯願停火 以戰車兵臨拉法

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯六日表態接受埃及與卡達等國斡旋的新停火提案，以結束七個月來的加薩戰爭，但以色列認為當前提案不符合目...

英媒：不打就下台 內唐亞胡兩難

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯六日聲稱同意加薩停火提案，外界吃驚。英國廣播公司（ＢＢＣ）的分析認為，哈瑪斯此舉顛覆了以色列當局對...

顛覆外界預想…哈瑪斯突接受停火提案 外媒：內唐亞胡進退兩難

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯6日聲稱同意加薩停火提案，外界吃驚。英國廣播公司（BBC）分析認為，哈瑪斯此舉顛覆以色列對未來數周...

加薩情勢更新：哈瑪斯接受停火協議、以色列持續向拉法進軍

哈瑪斯與以色列在加薩的衝突已持續七個月，哈瑪斯近期告知調解國卡達與埃及，表示已接受雙方提出的停戰協議。然而以色列目前拒絕接受，更持續空襲拉法東部地區。國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，正在鎖定拉法50多個恐怖組織目標，呼籲拉法民眾盡快撤離。

中法關於中東局勢聯合聲明 反對以色列進攻拉法

新華社報導，大陸國家主席習近平訪問法國期間，與法國總統馬克宏就中東局勢深入交換意見，兩國就中東局勢發表聯合聲明，當中提到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。