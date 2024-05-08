哈瑪斯願停火 以戰車兵臨拉法

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯六日表態接受埃及與卡達等國斡旋的新停火提案，以結束七個月來的加薩戰爭，但以色列認為當前提案不符合目標，拒絕接受。以軍七日派戰車兵臨與埃及接壤的拉法關卡加薩一側加以控制，此前也對南加薩拉法地區發動空襲，以哈停火前景未卜。

以色列時報報導，以軍七日宣布，第四○一裝甲旅當日上午已占領拉法關口加薩一側，控制主要道路；另外在夜間行動打死廿名槍手，並空襲五十多個哈瑪斯據點。

以軍表示，這起攻擊是有限度行動。但此舉阻止了援助物資進入加薩，並立即引起國際譴責。

紐約時報指出，這次行動似乎不是對拉法的全面地面入侵。以色列的盟友一直在努力通過推動停火協議，希望阻止以軍進攻有上百萬加薩難民避居的拉法，以免加薩人道災難惡化。

哈瑪斯雖稱接受新停火提案，內容包括停止軍事行動、以軍撤軍及釋放人質等，但此消息傳出數小時後，以色列仍發動攻擊。

根據哈瑪斯官員公布其接受的提案，協議分為三階段，第一階段雙方休兵四十二天，哈瑪斯釋放卅三名以色列人質，每一名平民人質交換卅名巴囚獲釋；另外，以軍要從加薩部分撤軍，並允許流離失所的巴人返家。

第二階段將再休兵四十二天，讓加薩恢復「持續平靜」，此外以軍將完全撤出加薩，而哈瑪斯將釋放以色列軍人人質交換巴囚。第三階段雙方將歸還遺體並且展開三到五年的重建計畫，並結束加薩全面封鎖。

以色列戰時內閣閣員甘茨指出，哈瑪斯的停火方案「存在嚴重缺陷」而且「不符合目前為止的討論內容」。以色列總理內唐亞胡辦公室表示，戰時內閣決定繼續在拉法行動，向哈瑪斯施加軍事壓力，以推動釋放人質並實現其他戰爭目標。不過，以、哈代表團七日會到開羅繼續討論哈瑪斯停戰條件。

美國總統拜登警告，以軍對拉法發動攻勢恐危及更多巴人平民生命。白宮官員透露，拜登六日與內唐亞胡針對拉法行動交換意見，並重申美國對拉法的明確立場。大陸國家主席習近平六日與法國總統馬克宏會談後，雙方發表關於中東局勢的聯合聲明稱，兩人均反對以色列攻擊拉法，強調當務之急是立即實現可持續停火及具體落實「兩國方案」。

六日晚間，以色列各地有數千人齊聲呼籲達成停火協議，耶路撒冷更約有上百人在內唐亞胡住家附近抗議，高舉布條，「你們雙手沾滿鮮血」。

商品推薦