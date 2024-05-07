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顛覆外界預想…哈瑪斯突接受停火提案 外媒：內唐亞胡進退兩難

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列總理內唐亞胡（中）。美聯社
以色列總理內唐亞胡（中）。美聯社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯6日聲稱同意加薩停火提案，外界吃驚。英國廣播公司（BBC）分析認為，哈瑪斯此舉顛覆以色列對未來數周局勢發展的預想，也讓以色列總理內唐亞胡面臨艱困抉擇。

BBC指出，內唐亞胡正身陷政治束縛，因為其聯合政府仰賴極端猶太民族主義成員支持，但他們要求完全占領拉法，揚言若不能達成，不惜讓現任政府跨台。一旦加薩停火，等於拉法入侵無法遂行。

以色列原來應預設哈瑪斯不會接受停火提案，日前已要求拉法東部民眾撤離，並已展開軍事行動。以色列國防部長葛朗特此前也才向美方對口說，鑒於哈瑪斯不同意協議框架，拉法等地的軍事行動勢在必行。

同時，以色列人質的家屬及其支持者正發動示威，阻擋主要道路要求以色列接受人質釋放協議。重要盟友美國也希望協議落實，畢竟美國總統拜登力挺以色列，已影響他在美國大選年的支持度。

哈瑪斯同意提案，帶給內唐亞胡壓力。他第一次對此公開回應時，宣稱哈瑪斯未達成以方要求，但他也點頭派代表團前往協商。若內唐亞胡被拜登敦促接受停火，他可能在自身政府的存續及關鍵美方支持之間做選擇

停火也意味以色列無法達成內唐亞胡矢言的「完全勝利」。BBC預測，未來將有更多協商和艱難選擇。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 巴勒斯坦

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