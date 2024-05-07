快訊

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

白砸7億？傳興達電廠違法排廢水 台電：有開罰廠商

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列國防軍7日宣布第401裝甲旅在當日上午已經占領拉法關口加薩一側。圖為以軍6日被目擊出現在加薩南部的克瑞沙洛關口。新華社
以色列國防軍7日宣布第401裝甲旅在當日上午已經占領拉法關口加薩一側。圖為以軍6日被目擊出現在加薩南部的克瑞沙洛關口。新華社

以色列時報報導，以色列國防軍7日宣布第401裝甲旅在當日上午已經占領拉法關口加薩一側，並且已經控制主要道路；另外在夜間行動擊斃20名槍手，鎖定3個重要地道入口。

另外，拉法關口目前已經和拉法東部的薩拉丁大道（Salah al-Din Road）中斷聯繫，由以色列部隊吉瓦蒂步兵旅（Givati Brigade）控制。

根據社群媒體稍早畫面，一台國防軍戰車在7日上午出現拉法關口加薩一側。

以軍表示，進攻行動遭遇滿載爆裂物的汽車鎖定，該車輛已經被擊中摧毀，截至目前沒有以色列士兵受傷；目前正在搜索該區域，準備執行更多任務。

以軍稱拉法地區有50多個哈瑪斯據點遭以色列空軍夜襲。

以色列 社群媒體 空軍

延伸閱讀

哈瑪斯同意的3階段停火協議曝光！第1階段釋放33人質換巴囚

油價小漲…以色列拒絕哈瑪斯接受的停火提議 金價上漲1%

以軍戰車進入拉法！哈瑪斯接受暫時停火後 以色列揮兵拉法

無視哈瑪斯接受停火 以色列打擊拉法市東部區域

相關新聞

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

以色列時報報導，以色列國防軍7日宣布第401裝甲旅在當日上午已經占領拉法關口加薩一側，並且已經控制主要道路；另外在夜間行...

哈瑪斯同意的3階段停火協議曝光！第1階段釋放33人質換巴囚

路透報導，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）6日宣布接受3階段停火協議，但以色列官員表示條件「軟化」無法接...

以軍戰車進入拉法！哈瑪斯接受暫時停火後 以色列揮兵拉法

美聯社報導，哈瑪斯宣布接受暫時停火協議後不到幾小時，以色列政府批准對南加薩城市拉法的軍事行動。一名巴勒斯坦安全官員和埃及...

以拒哈終戰要求 談判瀕破局

在埃及開羅舉行的最新一輪加薩停火談判陷僵局，以色列斷然拒絕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯永久休戰的要求，一位獲悉會談情況的官員直...

哈瑪斯宣布 同意停火提議

哈瑪斯6日發表聲明，宣布同意斡旋方提出的加薩地帶停火提議。

以哈戰爭 美援以彈藥首度喊卡

美國媒體Axios於五日獨家報導，兩位以色列官員指稱，拜登政府上周暫緩對以軍運交美製彈藥。這是自去年十月以哈開戰以來，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。