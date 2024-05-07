影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

以色列時報報導，以色列國防軍7日宣布第401裝甲旅在當日上午已經占領拉法關口加薩一側，並且已經控制主要道路；另外在夜間行動擊斃20名槍手，鎖定3個重要地道入口。

另外，拉法關口目前已經和拉法東部的薩拉丁大道（Salah al-Din Road）中斷聯繫，由以色列部隊吉瓦蒂步兵旅（Givati Brigade）控制。

根據社群媒體稍早畫面，一台國防軍戰車在7日上午出現拉法關口加薩一側。

以軍表示，進攻行動遭遇滿載爆裂物的汽車鎖定，該車輛已經被擊中摧毀，截至目前沒有以色列士兵受傷；目前正在搜索該區域，準備執行更多任務。

以軍稱拉法地區有50多個哈瑪斯據點遭以色列空軍夜襲。

Israeli tanks at the Rafah border crossing this morning pic.twitter.com/Yq0HPlIIGB — Faytuks News (@Faytuks) 2024年5月7日

商品推薦