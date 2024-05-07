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以軍戰車進入拉法！哈瑪斯接受暫時停火後 以色列揮兵拉法

以軍戰車進入拉法！哈瑪斯接受暫時停火後 以色列揮兵拉法

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯6日宣布接受暫時停火協議後不到幾小時，以色列政府批准對南加薩城市拉法的軍事行動，埃及和巴勒斯坦官員稱以軍戰車已進入拉法。圖為以軍當日空襲拉法東部。美聯社
哈瑪斯6日宣布接受暫時停火協議後不到幾小時，以色列政府批准對南加薩城市拉法的軍事行動，埃及和巴勒斯坦官員稱以軍戰車已進入拉法。圖為以軍當日空襲拉法東部。美聯社

美聯社報導，哈瑪斯宣布接受暫時停火協議後不到幾小時，以色列政府批准對南加薩城市拉法的軍事行動。一名巴勒斯坦安全官員和埃及官員表示，以色列戰車已經進入拉法，距離與鄰國埃及的關口將近200公尺。

埃及官員表示，以軍行動似乎在有限範圍內，哈瑪斯旗下的阿克薩電視台（Al-Aqsa TV）說，以色列官員已通知埃及，完成行動後將撤軍拉法。

以色列總理內唐亞胡辦公室表示，哈瑪斯接受的協議遠低於以色列要求，可是還是會派代表前往協商。同時，總理辦公室表示，戰時內閣決定繼續對拉法的行動。

以色列 哈瑪斯 埃及

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