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無視哈瑪斯接受停火 以色列打擊拉法市東部區域

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡今天表示，他的戰時內閣批准繼續在加薩走廊南部拉法市採取軍事行動，以迫使巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯釋放以色列人質，並達成以國的其他戰爭目標。

路透社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室透過聲明指出：「戰時內閣一致決議，以色列繼續在拉法（Rafah）行動，要向哈瑪斯（Hamas）施加軍事壓力。」

聲明寫道：「同時，儘管哈瑪斯（接受）的停火提議遠未達到以色列的必備要求，但以色列會向調停國派出工作代表團，以便窮盡各種可能性，在以色列能接受的條件下達成協議。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，以色列國防軍（IDF）宣布目前正對加薩走廊（Gaza Strip）拉法市東部地區的哈瑪斯目標進行「針對性打擊」。

半島電視台（Al Jazeera）記者直擊，拉法市東部區域遭受到越來越多的空襲和砲擊。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）旗下武裝團體聖城旅（al-Quds Brigades）則透過聲明指出，他們已從加薩走廊發射火箭攻擊以色列南部，以回應以國軍隊的空襲。

以色列與哈瑪斯的戰爭持續近7個月之際，哈瑪斯稍早宣布，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）告知卡達總理和埃及情報部門首長，哈瑪斯已接受了兩國提出的停火提議。

哈瑪斯官員哈雅（Khalil al-Hayya）今天表示，哈瑪斯同意的加薩停火提案包括3階段休戰，每階段會持續42天，目標是永久停火。

哈雅告訴媒體，這項協議包含以色列完全撤出加薩走廊的計劃、因以哈戰爭而流離失所的巴勒斯坦人返回家園、交換人質與囚犯以及「永久停火」等目標。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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