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以哈戰爭 美援以彈藥首度喊卡

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
以色列軍方六日開始撤離南加薩城市拉法東部周邊的巴勒斯坦平民；圖為五日拉法一處遭以軍空襲的建築。（路透）
以色列軍方六日開始撤離南加薩城市拉法東部周邊的巴勒斯坦平民；圖為五日拉法一處遭以軍空襲的建築。（路透）

美國媒體Axios於五日獨家報導，兩位以色列官員指稱，拜登政府上周暫緩對以軍運交美製彈藥。這是自去年十月以哈開戰以來，美國首次暫緩運交軍火給以軍。官員說，美方此舉在以色列政府內部引發高度關切，急欲了解停頓主因。

據報導，美國總統拜登挺以立場在國內面臨巨大批評聲浪。美方二月曾要求以方保證，以軍在加薩走廊用美製軍火時必須遵守國際法；對此，以方三月也提供簽名保證書。白宮不願置評該報導。五角大廈、美國國務院和以色列總理辦公室均未立即回覆Axios記者提問。

Axios報導指出，美高度關切以軍地面部隊將正式入侵加薩南部城市拉法，擔憂此舉將危及在當地躲避戰火的一百多萬名流離失所巴勒斯坦人。

據曾聽取簡報的兩位消息人士說，美國國務卿布林肯一日訪問以色列時，就以軍可能展開的進攻拉法行動，與以色列總理內唐亞胡有過一段尖銳對話。布林肯當時直言，在拉法的大型軍事行動將促使美方公開出面反對，會對美以關係造成負面影響。

美國有線電視新聞網（CNN）六日則引述知情人士報導，拜登當天上午從其作為聯邦參議員時期的選區德拉瓦州返回白宮前，將與內唐亞胡通話。以軍雖宣稱「鼓勵」拉法難民盡快「疏散」，但CNN報導直指以軍強撤巴人。內唐亞胡近日屢屢聲明，無論是否和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成以停火交換人質的協議，都將進攻拉法。

法國外交部及歐盟六日發表聲明。法方指出，強迫平民流離失所將違反國際法，構成戰爭罪。歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也在社群媒體Ｘ寫道，以色列下令巴人撤離將意味著更多戰爭和饑荒，必須加以阻止。

以色列 拜登 美國

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