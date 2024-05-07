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以拒哈終戰要求 談判瀕破局

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
外媒報導稱以軍可能即將從地面入侵南加薩毗鄰埃及西奈半島的拉法市。以色列當局已要求當地約十萬名居民離開。圖為拉法巴勒斯坦平民用一輛小貨車內外盡量載滿家當逃離拉法。（路透）
外媒報導稱以軍可能即將從地面入侵南加薩毗鄰埃及西奈半島的拉法市。以色列當局已要求當地約十萬名居民離開。圖為拉法巴勒斯坦平民用一輛小貨車內外盡量載滿家當逃離拉法。（路透）

在埃及開羅舉行的最新一輪加薩停火談判陷僵局，以色列斷然拒絕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯永久休戰的要求，一位獲悉會談情況的官員直言，協議斡旋「瀕臨談崩」。哈瑪斯代表團五日返回卡達請示其高層，以軍六日隨即要求南加薩城市拉法東部部分地區約十萬人撤離，似乎顯示醞釀數月的拉法地面入侵山雨欲來。

紐約時報、路透等外媒報導，談判主要癥結在於哈瑪斯要求永久停火，以總理內唐亞胡卻堅持只願暫時休兵。以哈交相指責對方阻撓協議，以色列甚至根本未派員到開羅參與這輪會談。

內唐亞胡五日表示，以方目標是永遠根除哈瑪斯，雖願意暫時停戰換取人質獲釋，哈瑪斯卻堅守其極端立場，要求以軍全面撤出加薩以便繼續掌權等，以方斷不接受。哈瑪斯領袖哈尼雅反批內唐亞胡繼續侵略，擴大衝突循環也糟蹋斡旋努力；哈瑪斯仍亟欲達成全面停火，終止以軍侵略，並促成人質換囚。

哈瑪斯高階成員馬佐克說，協議一度近在咫尺，卻毀在內唐亞胡心胸狹隘。一位以色列官員承認，談判可謂僵持甚至陷入「危機」。不過兩位埃及安全消息人士透露，哈瑪斯人員計畫七日返回開羅。

一位知情官員說，先前亦在開羅的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯轉赴斡旋國之一的卡達，要在杜哈與卡達總理舉行緊急會議，旨在向以哈雙方施加最大壓力來維繫談判。

以色列國防部長葛朗特將六日的撤離民眾行動，與近日間接外交碰壁做連結，其聲明說已和美國防長奧斯丁通話，並稱哈瑪斯拒絕當前人質釋放協議框架，對拉法等地軍事行動勢在必行。以軍發言人修夏尼說，這波民眾撤離是暫時的「規模有限行動」而非大規模撤離。以軍未言明要求撤離的原因或是否將有攻勢。

加薩的目擊者說，部分巴勒斯坦家庭透過阿拉伯文簡訊、電話、傳單等方式被指示撤離後，已緩緩在冷冽春雨中移動到廿公里以外、以軍所稱的「擴大人道區域」。以色列軍方電台指稱，撤離作業聚焦拉法幾個外圍地區，撤離者會被引導到附近甘尤尼斯、馬瓦西的帳篷城。

美國有線電視新聞網（CNN）在當地的特約記者指出，以軍宣布撤離指令後，拉法東部居民和難民備感驚恐；一個原本來自加薩中部的家庭說，準備撤到拉法西部的帳篷區，這已是他們第四度遷徙。

針對以軍撤離要求，哈瑪斯已聲明，一切入侵拉法的行動對以軍來說都「不會是場野餐」，旗下武裝派系卡薩姆旅準備好捍衛民眾並擊敗敵軍，搗毀其計畫與目標。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯

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