以拒哈終戰要求 談判瀕破局

在埃及開羅舉行的最新一輪加薩停火談判陷僵局，以色列斷然拒絕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯永久休戰的要求，一位獲悉會談情況的官員直言，協議斡旋「瀕臨談崩」。哈瑪斯代表團五日返回卡達請示其高層，以軍六日隨即要求南加薩城市拉法東部部分地區約十萬人撤離，似乎顯示醞釀數月的拉法地面入侵山雨欲來。

紐約時報、路透等外媒報導，談判主要癥結在於哈瑪斯要求永久停火，以總理內唐亞胡卻堅持只願暫時休兵。以哈交相指責對方阻撓協議，以色列甚至根本未派員到開羅參與這輪會談。

內唐亞胡五日表示，以方目標是永遠根除哈瑪斯，雖願意暫時停戰換取人質獲釋，哈瑪斯卻堅守其極端立場，要求以軍全面撤出加薩以便繼續掌權等，以方斷不接受。哈瑪斯領袖哈尼雅反批內唐亞胡繼續侵略，擴大衝突循環也糟蹋斡旋努力；哈瑪斯仍亟欲達成全面停火，終止以軍侵略，並促成人質換囚。

哈瑪斯高階成員馬佐克說，協議一度近在咫尺，卻毀在內唐亞胡心胸狹隘。一位以色列官員承認，談判可謂僵持甚至陷入「危機」。不過兩位埃及安全消息人士透露，哈瑪斯人員計畫七日返回開羅。

一位知情官員說，先前亦在開羅的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯轉赴斡旋國之一的卡達，要在杜哈與卡達總理舉行緊急會議，旨在向以哈雙方施加最大壓力來維繫談判。

以色列國防部長葛朗特將六日的撤離民眾行動，與近日間接外交碰壁做連結，其聲明說已和美國防長奧斯丁通話，並稱哈瑪斯拒絕當前人質釋放協議框架，對拉法等地軍事行動勢在必行。以軍發言人修夏尼說，這波民眾撤離是暫時的「規模有限行動」而非大規模撤離。以軍未言明要求撤離的原因或是否將有攻勢。

加薩的目擊者說，部分巴勒斯坦家庭透過阿拉伯文簡訊、電話、傳單等方式被指示撤離後，已緩緩在冷冽春雨中移動到廿公里以外、以軍所稱的「擴大人道區域」。以色列軍方電台指稱，撤離作業聚焦拉法幾個外圍地區，撤離者會被引導到附近甘尤尼斯、馬瓦西的帳篷城。

美國有線電視新聞網（CNN）在當地的特約記者指出，以軍宣布撤離指令後，拉法東部居民和難民備感驚恐；一個原本來自加薩中部的家庭說，準備撤到拉法西部的帳篷區，這已是他們第四度遷徙。

針對以軍撤離要求，哈瑪斯已聲明，一切入侵拉法的行動對以軍來說都「不會是場野餐」，旗下武裝派系卡薩姆旅準備好捍衛民眾並擊敗敵軍，搗毀其計畫與目標。

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