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以色列攻擊黎巴嫩東部真主黨設施 1處工廠全毀、3人受傷

中央社／ 貝魯特5日綜合外電報導

黎巴嫩官方媒體報導，以色列今天清晨攻擊黎巴嫩東部，造成3人受傷；以軍表示，攻擊了真主黨（Hezbollah）一處軍事設施。

去年10月7日巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）對以色列南部發動史無前例的攻擊並引發加薩戰爭以來，以色列與有伊朗撐腰的真主黨經常跨界交火。

最近幾週，哈瑪斯盟友真主黨加強攻擊以色列北部，以軍也更深入黎巴嫩領土。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）表示：「今天凌晨1時30分左右，敵方戰機對西弗里（Sifri）一家工廠發動攻擊，造成3名平民受傷，工廠全毀。」

西弗里位於黎巴嫩貝卡谷（Bekaa Valley）、東部城鎮巴貝克（Baalbek）附近，距離以黎交界約80公里。

以軍表示，其戰機「攻擊真主黨軍事設施…深入黎巴嫩境內」，並提及地點是西弗里。

以色列 戰機 黎巴嫩

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