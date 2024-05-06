以色列攻擊黎巴嫩東部真主黨設施 1處工廠全毀、3人受傷
黎巴嫩官方媒體報導，以色列今天清晨攻擊黎巴嫩東部，造成3人受傷；以軍表示，攻擊了真主黨（Hezbollah）一處軍事設施。
去年10月7日巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）對以色列南部發動史無前例的攻擊並引發加薩戰爭以來，以色列與有伊朗撐腰的真主黨經常跨界交火。
最近幾週，哈瑪斯盟友真主黨加強攻擊以色列北部，以軍也更深入黎巴嫩領土。
黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）表示：「今天凌晨1時30分左右，敵方戰機對西弗里（Sifri）一家工廠發動攻擊，造成3名平民受傷，工廠全毀。」
西弗里位於黎巴嫩貝卡谷（Bekaa Valley）、東部城鎮巴貝克（Baalbek）附近，距離以黎交界約80公里。
以軍表示，其戰機「攻擊真主黨軍事設施…深入黎巴嫩境內」，並提及地點是西弗里。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言