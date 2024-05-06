以色列攻擊黎巴嫩東部真主黨設施 1處工廠全毀、3人受傷

《反猶意識法》援用猶太組織「國際大屠殺紀念聯盟」（IHRA）對「反猶」的定義，並將定義正式納入1964年《民權法案》所禁止的歧視性行為。然而，IHRA的定義包含以下幾條，例如「聲稱以色列之國的存在是種族主義的作為」、「將以色列政府政策與納粹德國做比較」等等，這也代表，抗議者就算只是批判以色列作為一個國家的戰爭罪行，也很有可能被視為「反對整個猶太民族」。

2024-05-06 09:00