以官員爆料：美首度喊卡援以彈藥 疑憂心內唐亞胡堅決攻拉法
美國新聞網站Axios報導，兩名以色列官員爆料，拜登政府上周推遲向以色列運送彈藥，這是美國自以哈戰爭以來首度暫停軍援以色列，引發以色列政府內部嚴重關切，迫切了解彈藥遭扣留的原因。
不止一名以色列官員表示，上周運往以色列的彈藥遭到阻止；對此白宮拒絕評論。
拜登政府目前面臨國內反戰人士嚴厲批評，促使華府2月要求以色列保證用於加薩的美製武器符合國際法；以色列也在3月簽署保證。
另一方面，華府高度關切以色列可能對拉法展開地面行動，目前有超過100萬巴勒斯坦人在當地避難。以色列總理內唐亞胡近日在不少聲明中屢次表示，無論是否和哈瑪斯達成休兵交換人質協議，都會進攻拉法。
此外，內唐亞胡5日發表「大屠殺紀念日」（Holocaust Remembrance Day）聲明，暗示和拜登政府的緊張關係，他說：「面對駭人的大屠殺，有些偉大的世界領袖會選擇袖手旁觀，所以，大屠殺賦予的首要教訓是，如果我們不自衛，沒有人會保衛我們。倘若我們必須孤軍奮戰，那我們就孤軍奮戰。」
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