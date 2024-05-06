哈瑪斯火箭攻擊釀3死 以色列反擊加薩16死
加薩醫務人員和急救人員表示，以色列今天對加薩南部城市拉法發動空襲，造成至少16人喪生；數小時前，哈瑪斯武裝支翼發射火箭彈炸死3名以色列士兵。
法新社報導，醫療消息人士證實，有兩起攻擊發生在拉法（Rafah）兩個不同地點。
急救人員同時表示，死者當中含同一家庭的7口人，和另一個家庭的9口人。
另一方面，根據路透社和半島電視台（Al-Jazeera）報導，哈瑪斯（Hamas）武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Qassam Brigades）今天稍早聲稱對連結加薩（Gaza）和以色列的克瑞沙洛邊界關卡（KeremShalom Border Crossing）犯下攻擊，以色列表示這場攻擊造成3名以色列士兵死亡。
以軍發聲明寫道：「偵測到約10枚火箭彈從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）附近區域射向克瑞沙洛邊界關卡地區。」
聲明還提到：「克瑞沙洛邊界關卡目前已關閉，人道援助卡車停止通行。」其他邊界關卡仍然開放。
艾茲丁．卡薩姆旅表示，他們朝克瑞沙洛邊界關卡附近的以色列軍事基地發射火箭，但沒有證實從何處發射。
哈瑪斯媒體報導，一名與該組織關係密切的消息人士表示，克瑞沙洛邊界關卡並不是目標。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言