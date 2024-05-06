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哈瑪斯火箭攻擊釀3死 以色列反擊加薩16死

中央社／ 拉法5日綜合外電報導

加薩醫務人員和急救人員表示，以色列今天對加薩南部城市拉法發動空襲，造成至少16人喪生；數小時前，哈瑪斯武裝支翼發射火箭彈炸死3名以色列士兵。

法新社報導，醫療消息人士證實，有兩起攻擊發生在拉法（Rafah）兩個不同地點。

急救人員同時表示，死者當中含同一家庭的7口人，和另一個家庭的9口人。

另一方面，根據路透社和半島電視台（Al-Jazeera）報導，哈瑪斯（Hamas）武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Qassam Brigades）今天稍早聲稱對連結加薩（Gaza）和以色列的克瑞沙洛邊界關卡（KeremShalom Border Crossing）犯下攻擊，以色列表示這場攻擊造成3名以色列士兵死亡。

以軍發聲明寫道：「偵測到約10枚火箭彈從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）附近區域射向克瑞沙洛邊界關卡地區。」

聲明還提到：「克瑞沙洛邊界關卡目前已關閉，人道援助卡車停止通行。」其他邊界關卡仍然開放。

艾茲丁．卡薩姆旅表示，他們朝克瑞沙洛邊界關卡附近的以色列軍事基地發射火箭，但沒有證實從何處發射。

哈瑪斯媒體報導，一名與該組織關係密切的消息人士表示，克瑞沙洛邊界關卡並不是目標。

以色列 哈瑪斯 火箭

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