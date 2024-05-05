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創意私房轉移陣地？傳Telegram也淪陷 衛福部曝一條件「不惜全台停用」

慘遭以色列停播 半島電視台譴責侵犯人權

中央社／ 杜哈5日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡今天表示，政府已決定停止讓半島電視台在以色列境內運作。這個總部設在卡達的新聞頻道與內唐亞胡政府向來不和。路透
以色列總理內唐亞胡今天表示，政府已決定停止讓半島電視台在以色列境內運作。這個總部設在卡達的新聞頻道與內唐亞胡政府向來不和。路透

總部設在卡達的半島電視台今天譴責，以色列政府因為半島電視台報導加薩戰爭而禁止它在境內運作，這種行為是「犯罪」。根據法新社，半島電視台目前在以色列已經停播。

半島電視台（Al Jazeera）稍早用阿拉伯文在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發布如下聲明：「我們譴責以色列這種犯罪行為，此舉侵犯了獲取資訊的人權。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他的政府無異議通過關閉境內的半島電視台。

自從去年10月7日以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰以來，半島電視台便持續播出關於以國軍事行動影響的現場採訪。

哈瑪斯今天也抨擊，以色列政府決定關閉境內的半島電視台是「公然侵害新聞自由」，以及企圖隱匿有關加薩（Gaza）戰爭的「事實」。

內唐亞胡及其政府幾個月來一直抨擊半島電視台，不過雙方爭執打從以哈開戰前就已經開始。

人權 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 新聞自由

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