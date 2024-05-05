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停火談判希望黯淡…哈瑪斯火箭攻擊克瑞沙洛關卡 以軍禁援助卡車通行

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加薩走廊和以色列間的克瑞沙洛關卡，攝於3月。法新社
加薩走廊和以色列間的克瑞沙洛關卡，攝於3月。法新社

路透報導，在開羅進行的加薩停火談判期望變得黯淡，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯旗下武裝派系5日宣稱攻擊連結加薩和以色列的克瑞沙洛關卡。以色列軍方指稱，10枚火箭彈從加薩南端的拉法朝該關卡發射。以色列時報引述希伯來語媒體稱，哈瑪斯的火箭攻勢造成至少7人輕重傷。

以軍稍早說，已停止救援卡車透過該關卡進入加薩。不過通往加薩的其他過境點仍然開放。哈瑪斯的武裝派系則稱，已朝該關卡附近的以軍基地發射數枚火箭，但未證實從何地發射。哈瑪斯的媒體引述消息人士指出，該關卡本身並非攻擊目標。

拉法地處加薩與埃及的邊境附近，100多萬名巴勒斯坦難民在該地避難。以色列矢言攻入該城市以掃蕩窩藏該地的哈瑪斯分子，但外界對此施壓，唯恐以軍入侵拉法會讓加薩的人道救援工作再遭破壞。

哈瑪斯近日與埃及、卡達等國斡旋人員在開羅協商與以色列的休戰協議，但還未傳出明顯進展。

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