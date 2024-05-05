以色列襲黎巴嫩邊境村莊釀4死 真主黨數十枚火箭彈回擊
黎巴嫩民防和安全消息人士表示，以色列今天對黎巴嫩發動空襲時，擊中南部城鎮一棟房屋，造成一個黎巴嫩家庭4名成員喪生。「真主黨」對此以數十枚火箭砲反擊。
路透社報導，消息人士稱，這一家人是在美斯阿賈巴村（Meiss al Jabal）罹難。自去年10月以哈戰爭爆發以來，這座村莊便因以色列和伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）間經常性交火遭到廣泛破壞。
然而，儘管偶有空襲和砲擊，雙方都沒有將衝突推向全面開戰。
自去年10月以來，黎巴嫩有超過250名真主黨成員和75名平民在以色列對黎巴嫩發動的襲擊中喪生；在以色列，從黎巴嫩發射的飛彈則已造成十數名軍人和數名平民死亡。
法新社報導，真主黨今天表示，已向以色列北部發射數十枚火箭彈，報復以色列對黎巴嫩南部發動的攻擊。一名黎巴嫩當地官員表示，襲擊造成一對夫妻和他們的孩子死亡。
真主黨發布聲明指出，已向以色列北部村落基耶施摩納（Kiryat Shmona）發射「數十枚卡幽沙式（Katyusha）及Falaq火箭彈，回應敵軍以色列在美斯阿賈巴村犯下的可怕罪行」。
真主黨稱以色列的襲擊造成平民傷亡。
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