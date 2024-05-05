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創意私房轉移陣地？傳Telegram也淪陷 衛福部曝一條件「不惜全台停用」

無顯著進展…加薩停火談判進入第2天 以色列、哈瑪斯仍拒讓步

中央社／ 開羅5日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖與埃及、卡達調停者的休戰談判今天進入第2天。巴方官員表示，哈瑪斯堅持達成任何協議都得包含加薩止戰這項條件，談判無顯著進展。圖為以色列對加薩走廊北部發動空襲後升起濃煙。歐新社
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖與埃及、卡達調停者的休戰談判今天進入第2天。巴方官員表示，哈瑪斯堅持達成任何協議都得包含加薩止戰這項條件，談判無顯著進展。圖為以色列對加薩走廊北部發動空襲後升起濃煙。歐新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖與埃及卡達調停者的休戰談判今天進入第2天。巴方官員表示，哈瑪斯堅持達成任何協議都得包含加薩止戰這項條件，談判無顯著進展。

路透社報導，一名熟知相關調停事務的巴勒斯坦官員透露，哈瑪斯（Hamas）代表團為參與談判抵達開羅時，是帶著達成協議的決心，「但並非不惜任何代價」。

這位要求匿名的官員告訴路透社：「協議必須結束戰爭，讓以色列軍隊撤出加薩（Gaza）地區，以方尚未承諾願意這麼做。」

以色列希望達成協議，讓哈瑪斯至少釋放部分人質，據悉目前仍有約130名人質被囚禁。然而以國官員昨天表示，以方核心立場並未改變，以國「絕不可能」同意終戰協議。以國追求的目標是讓哈瑪斯永久解除武裝並瓦解。

另一名巴勒斯坦官員告訴路透社，談判「面臨挑戰是因占領方（以色列）拒絕承諾全面停火」。不過該官員也指出，哈瑪斯代表團仍留在開羅，是希望調停者能施壓以色列改變立場。

一名消息人士透露，以色列已初步同意，用釋放數百名巴勒斯坦囚犯及休戰數週，交換哈瑪斯釋放20至33名人質。

如此一來，將有約100位人質繼續留在加薩地區，以色列曾稱其中一些人已在囚禁期間過世。這位消息人士告訴路透社，可能需要達成額外協議才能讓其餘人質獲釋。此人要求不要在報導中提到其姓名或國籍。

法新社報導，哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，以哈開戰近7個月以來，加薩地區已有至少3萬4683人喪生。

加薩衛生部發布聲明指出，過去24小時內，有至少29人死亡。以哈去年10月7日爆發衝突至今，加薩走廊共有7萬8018人受傷。

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