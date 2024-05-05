以色列軍方突襲約旦河西岸村莊 5名巴勒斯坦人喪生
以色列軍方表示，今天在約旦河西岸（West Bank）長達12小時的圍困行動中，擊斃5名被困在建築物內的巴勒斯坦「恐怖分子」。
法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedineal-Qassam Brigades）通報有3名戰士死亡，包括其約旦河西岸北部城鎮圖卡瑞姆（Tulkarem）領導人阿迪布（Alaa Adib）。
路透社報導，哈瑪斯則證實，以軍突襲迪爾古松村（Deir al-Ghusun）期間擊斃的其中4名男子來自艾茲丁‧卡薩姆旅。巴勒斯坦衛生部表示，死者遺體已被以色列軍方帶走。
約旦河西岸的巴勒斯坦衛生部指出，由於第5名死者的遺體嚴重變形，無法立即確認身分。
以色列軍方證實了上述人士的死亡消息，並表示一名來自特別警察單位的以色列警察於行動中受傷。以軍稱這次行動目標是一個曾進行多起槍擊和汽車炸彈攻擊的哈瑪斯小組。
一名法新社攝影記者在圖卡瑞姆附近的迪爾古松村見到大規模軍事部署，稱以軍部署推土機來夷平一座建築物，並從瓦礫中運出至少一具屍體。
以色列軍方和國家安全局（Shin Bet）在聯合聲明中表示，以軍「在圖卡瑞姆地區展開長達12小時的大規模反恐行動」。
以色列軍方稱，部隊為「瓦解恐怖分子組織」進入村莊後遭開火攻擊，但已透過「實彈、肩射式飛彈和其他武器進行報復」。
一架軍方無人機對建築物發動2次攻擊後，工兵接著進入展開「拆除」行動。
聯合聲明指出：「這起衝突以擊斃5名恐怖分子、繳獲軍事裝備及武器零件告終。」
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