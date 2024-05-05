聯合國示警：加薩北部面臨全面饑荒 以哈應儘快停火
聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任馬侃（Cindy McCain）警告，加薩走廊北部地區已出現「全面饑荒」，並再次呼籲以哈戰爭儘速實現停火。
法新社報導，馬侃在今天公布的訪問摘要中表示，加薩「北部已出現饑荒，全面饑荒正向南蔓延。」
她說，「我們一直要求實現停火，以及不受限制且安全地進入…加薩，包括各個港口和過境點。」
世界衛生組織（WHO）表示，加薩走廊共有240萬人口，儘管當地的糧食供應情況略有改善，饑荒風險仍然存在。
根據以色列官方統計數據，哈瑪斯去年10月7日對以國發動史無前例的攻擊行動，造成1170餘人死亡，其中大部分都是平民。
哈瑪斯還劫持了約250名人質，估計其中128人仍在加薩、35人據信已經身亡。
哈瑪斯轄下衛生部則稱，以色列的報復行動已導致加薩至少3萬4622人喪生，其中大多都是婦孺。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言