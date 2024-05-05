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聯合國示警：加薩北部面臨全面饑荒 以哈應儘快停火

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任馬侃（Cindy McCain）警告，加薩走廊北部地區已出現「全面饑荒」，並再次呼籲以哈戰爭儘速實現停火。

法新社報導，馬侃在今天公布的訪問摘要中表示，加薩「北部已出現饑荒，全面饑荒正向南蔓延。」

她說，「我們一直要求實現停火，以及不受限制且安全地進入…加薩，包括各個港口和過境點。」

世界衛生組織（WHO）表示，加薩走廊共有240萬人口，儘管當地的糧食供應情況略有改善，饑荒風險仍然存在。

根據以色列官方統計數據，哈瑪斯去年10月7日對以國發動史無前例的攻擊行動，造成1170餘人死亡，其中大部分都是平民。

哈瑪斯還劫持了約250名人質，估計其中128人仍在加薩、35人據信已經身亡。

哈瑪斯轄下衛生部則稱，以色列的報復行動已導致加薩至少3萬4622人喪生，其中大多都是婦孺。

哈瑪斯 馬侃

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