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停火有進展？哈瑪斯代表團赴開羅

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
以色列人質家屬和其支持者4月12日在以色列特拉維夫示威，要求達成人質協議。 圖／法新社
以色列人質家屬和其支持者4月12日在以色列特拉維夫示威，要求達成人質協議。 圖／法新社

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯官員說，其代表團四日前往埃及開羅商談加薩停火及人質換囚協議。美聯社當天引述埃及國營媒體報導稱，哈瑪斯與以色列的談判出現顯著進展，雙方就許多爭點達成共識，但並未詳述。不過一名以色列官員淡化前述說法，以方絕不會為人質協議而同意終止戰爭。

埃及「開羅新聞」引述高層消息人士報導，開羅四日會接待哈瑪斯代表團前來討論加薩停火談判進展。調解人員說，他們正等待哈瑪斯回應最新版提案。美國中央情報局局長伯恩斯據稱也到達開羅就加薩衝突開會。

埃、美斡旋人員稱，近日談判可見妥協跡象，但達成停火的可能性仍受制於以方是否同意結束戰爭，並放棄殲滅哈瑪斯的目標等關鍵問題。哈瑪斯已要求徹底停戰、以軍全面撤出加薩。

以色列時報當地四日近中午時（約台灣時間當晚）引述巴勒斯坦聖城報報導，哈瑪斯將在數小時內宣布同意最新版停火協議第一階段內容。但一名以色列高官同日向法新社說，除非人質協議框架取得正面進展，才會派代表團到開羅談判，預期協議拍板前會有艱難和費時協商。

人質 以色列 埃及

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