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美國務卿：阻礙加薩停火唯一障礙是哈瑪斯

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）正準備於明天派代表團前往埃及開羅參加停火談判，美國國務卿布林肯今天表示，阻礙加薩（Gaza）人民實現停火的唯一障礙就是哈瑪斯。

布林肯（Antony Blinken）今天晚間表示：「我們等著看他們（哈瑪斯）是否會對停火及釋放人質給予肯定的答案。」

「此刻阻礙加薩人民實現停火的唯一障礙就是哈瑪斯。」

法新社報導，布林肯指出與哈瑪斯談判的困難點；美國認為哈瑪斯是恐怖組織，不願與其直接交涉，而以色列矢言要殲滅哈瑪斯。

布林肯說：「我們透過卡達、透過埃及間接交涉的哈瑪斯領袖，當然都住在加薩以外地區。」

「最終決策者都是實際住在加薩當地的人，而我們與這些人卻沒有直接接觸。」

布林肯是在智庫馬侃研究所（McCain Institute）於亞利桑那州主辦的塞多納論壇（Sedona Forum）晚宴期間發表上述談話。布林肯兩天前在最新一趟中東之行期間會晤了以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）和其他高層領袖。

布林肯說，以色列尚未提出「真正保護拉法（Rafah）置身險境平民的可靠計畫」。以色列仰賴美國提供軍事和外交支持。

布林肯指出：「少了這樣一份計畫，我們便無法支持攻打拉法的重大軍事行動，因為隨之而來的破壞會令人無法接受。」

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