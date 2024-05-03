快訊

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了！新北社會局曝最新狀況

挺巴示威蔓延法國！巴黎政治學院再遭占領 校方急關閉主校區

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
巴黎政治學院遭到示威學生占領，圖為一名學生揮舞巴勒斯坦旗幟。美聯社
巴黎政治學院遭到示威學生占領，圖為一名學生揮舞巴勒斯坦旗幟。美聯社

法國享譽盛名的巴黎政治學院（Sciences Po university）表示，由於數十名親巴勒斯坦學生再度占領各大樓進行抗議，校方明天將關閉巴黎主校區。

法新社報導，校方今天晚間傳訊息給教職人員表示，位於巴黎市中心的大樓「明天仍將關閉」，請他們繼續在家上班。

親巴勒斯坦學生的組織今天稍早宣布將在巴黎政治學院「和平靜坐」，6名學生會進行絕食抗議，以此舉支持飽受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人民。

巴黎政治學院被視為法國頂尖的政治學校，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也是校友。巴黎政治學院的學生發起一系列抗議行動，響應美國名校如火如荼的反戰示威。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭引發加薩走廊的人道危機，許多學生為此憤恨不平。

法國境內的猶太人口居全球第3，僅次於以色列和美國，同時也擁有歐洲最多的穆斯林人口。大巴黎區當局右翼首長波克瑞斯（Valerie Pecresse）本週稍早暫時中斷對巴黎政治學院的資助，並譴責抗議群眾是「少數號召反猶仇恨的激進人士」。

一名學生組織的成員表示，絕食抗議會持續進行，直到學校董事會投票決定調查校方和以色列大學的合作關係為止。

巴黎政治學院為試圖平息數天來的抗議而舉行與學生的辯論，臨時院長巴塞爾（Jean Basseres）表示在期間已拒絕上述要求。高等教育部長荷泰佑（SylvieRetailleau）今天稍早呼籲校方維持秩序，包括必要時請警方介入。

據法新社統計以色列官方數據顯示，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，造成約1170人死亡，多數為無辜民眾。此事拉開戰爭序幕。據以色列估計，目前仍有129名人質被哈瑪斯扣押在加薩。軍方認為其中34人已喪生。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部統計，以色列對哈瑪斯展開報復攻擊，加薩地區的死亡人數累計已達3萬4596人，死者多為婦孺。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 巴黎 法國

延伸閱讀

土耳其封殺以色列貿易並要求人道援加薩 埃及總統盟友海削難民上億

渲染挺巴學運 中國、俄羅斯、伊朗趁機擴大美國內部分歧

學生運動的趙家樓與漢彌爾頓樓

UCLA挺巴挺以兩派爆衝突！校方停課一天 警察進駐清場遭酸「可恥」

相關新聞

挺巴示威蔓延法國！巴黎政治學院再遭占領 校方急關閉主校區

法國享譽盛名的巴黎政治學院（Sciences Po university）表示，由於數十名親巴勒斯坦學生再度占領各大樓進...

澳洲大學生跟進美國！雪梨大學校內紮營 和平抗議以巴戰爭

以巴戰爭近期在美國各地大學校園引發抗議活動，澳洲雪梨、坎培拉等地也有大學跟進。雪梨大學有學生在校園內紮營，展示標語及舉辦...

美校園反戰示威爆衝突 拜登打破沉默強調秩序

美國各地大學生抗議以色列在巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）戰爭，經過數週動盪、與警方衝突及大規模逮捕後，總...

伊拉克民兵聲稱向以色列射彈！首次襲擊首都特拉維夫

路透援引消息人士的話報導，伊朗撐腰的武裝組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（The Islamic Resistance in...

加薩滿目瘡痍堪比「月球表面」 聯合國：住宅重建可能需時長達80年

根據聯合國今天公布的報告，依照過往的衝突趨勢推斷，加薩走廊重建家園的工作可能要到下個世紀方能完成

埃及總統盟友海削難民 壟斷出加薩生意日進200萬美元

埃及總統塞西的盟友旗下公司利用以色列和哈瑪斯戰事，向想逃離加薩走廊的巴勒斯坦人收取巨額費用提供轉運服務，短短3個月恐至少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。