報導戰爭犧牲至鉅 聯合國表彰全體巴勒斯坦記者
以色列向加薩用兵盼消滅哈瑪斯（Hamas）的戰事已超過半年，聯合國教科文組織（UNESCO）今天頒給所有報導加薩戰爭的巴勒斯坦記者世界新聞自由獎。
法新社報導，媒體專業國際評審團主席韋貝爾（Mauricio Weibel）說：「值此黑暗和絕望時刻，我們希望向在如此險峻條件下報導加薩危機的巴勒斯坦記者們，傳達我們堅定與你們同在與表彰的訊息。」
聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（AudreyAzoulay）表示，這次頒發的獎項「用意在表彰記者面對困難和危險環境時表現出的勇氣」。
據總部設於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）指出，自去年10月以哈戰爭爆發以來，至少有97名新聞圈成員遇害，當中92人是巴勒斯坦人。
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