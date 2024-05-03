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聯合國：加薩戰後重建 二戰以來最大規模

中央社／ 綜合外電

聯合國今天表示，加薩戰後重建工作需要國際社會付出自二戰以來前所未見的努力，估計可能耗資高達400億美元。

在經過數週大致停滯的談判後，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）對可能達成停火與釋放人質表示樂觀。

哈瑪斯與以色列交戰近7個月，已將這塊巴勒斯坦自治區摧毀殆盡，外傳雙方仍因一些癥結點僵持不下。但哈瑪斯駐卡達的政治局主席哈尼雅在與埃及和卡達調解人員通話時表示，哈瑪斯正在以「積極的精神」研究最新提案。

法新社報導，加薩（Gaza）大部分地區已化為瓦礫灰燼，聯合國估計重建經費在300億至400億美元（約新台幣9791億到1兆3055億元）之間。

聯合國助理秘書長達爾達里（Abdallah al-Dardari）在約旦首都安曼（Amman）的記者會上表示：「破壞規模很龐大且前所未見…這是國際社會自二次世界大戰以來從未處理過的任務。」

他說：「（加薩）72%的住宅建築已經全毀或半毀」。

由於有大量未爆彈存在，使重建工作變得更加困難。加薩民防機構表示，這些彈藥「每週都會引發10多起爆炸」。

哈瑪斯 巴勒斯坦 聯合國

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