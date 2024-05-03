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伊拉克民兵聲稱向以色列射彈！首次襲擊首都特拉維夫
路透援引消息人士的話報導，伊朗撐腰的武裝組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（The Islamic Resistance in Iraq）2日以巡弋飛彈對以色列發動多次攻擊。
伊拉克伊斯蘭反抗運動的一名消息人士稱，2日的襲擊行動使用多枚阿庫布型巡弋飛彈（Arqub-type cruise missile），並首次針對以色列首都特拉維夫。
以哈衝突爆發的6個多月來，伊拉克伊斯蘭反抗運動聲稱對駐伊拉克與敘利亞的美軍和以色列目標，發動數十次火箭彈和無人機襲擊。
以色列尚未對伊拉克伊斯蘭反抗運動的聲明做出公開回應。
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