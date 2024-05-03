快訊

台智光費率案爭議延燒 北市資訊局長憂這點：台北市會變高譚市

上銬畫面曝！貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡6年今返台

土耳其全面停止與以色列貿易 要求讓人道援助進加薩

中央社／ 安卡拉2日綜合外電報導

土耳其貿易部表示，由於巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」，土耳其自今天起全面停止對以色列的進出口貿易。

路透社報導，土耳其貿易部在聲明中說：「與以色列相關的進出口業務已經停止，所有產品都涵蓋在內。」

「土耳其將嚴格並果斷執行新措施，直到以色列政府允許人道援助不間斷且充分地流入加薩（Gaza）為止。」

土耳其與以色列2023年貿易額達68億美元。

土耳其上個月已對以色列祭出貿易限制，原因是以色列拒絕允許土耳其參與對加薩的空投物資行動，以及以色列對加薩的攻勢。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）今天稍早表示，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）對以色列進出口貿易封閉港口，違反了國際協定。

以色列 土耳其 外交部

延伸閱讀

哪個國家囚禁作家的人數最多？ 以色列首進排行名單 這國多年穩居榜首

UCLA挺巴挺以兩派爆衝突！校方停課一天 警察進駐清場遭酸「可恥」

【Daily Podcast】美國校園衝突升級，親以色列團體向UCLA學生發動攻擊

哥倫比亞與以色列斷交 哈瑪斯讚一大勝利

相關新聞

加薩滿目瘡痍堪比「月球表面」 聯合國：住宅重建可能需時長達80年

根據聯合國今天公布的報告，依照過往的衝突趨勢推斷，加薩走廊重建家園的工作可能要到下個世紀方能完成

埃及總統盟友海削難民 壟斷出加薩生意日進200萬美元

埃及總統塞西的盟友旗下公司利用以色列和哈瑪斯戰事，向想逃離加薩走廊的巴勒斯坦人收取巨額費用提供轉運服務，短短3個月恐至少...

內唐亞胡：結束對哈瑪斯戰爭不能作為釋放人質條件

以色列總理內唐亞胡今天會晤美國國務卿布林肯，一名以色列官員告訴以色列時報，內唐亞胡對布林肯說，他不會接受結束加薩戰爭作為...

美眾院通過放寬反猶定義 因應大學挺加薩示威潮

加薩走廊的以哈戰爭引爆全美各地一波學生示威浪潮，美國國會議員對此做出最新回應。聯邦眾議院今天通過法案，將放寬「反猶太主義...

哥倫比亞與以色列斷交 哈瑪斯讚一大勝利

南美洲國家哥倫比亞總統裴卓今天宣布將切斷與以色列的外交關係，並稱以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）...

內唐亞胡當面向布林肯表態「拒絕停戰」！ 進攻拉法無先決條件

以色列媒體報導，以色列總理內唐亞胡1日向來訪的美國國務卿布林肯明確表示，以色列不接受使用加薩停戰的方式，換取哈瑪斯釋放以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。