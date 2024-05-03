土耳其全面停止與以色列貿易 要求讓人道援助進加薩
土耳其貿易部表示，由於巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」，土耳其自今天起全面停止對以色列的進出口貿易。
路透社報導，土耳其貿易部在聲明中說：「與以色列相關的進出口業務已經停止，所有產品都涵蓋在內。」
「土耳其將嚴格並果斷執行新措施，直到以色列政府允許人道援助不間斷且充分地流入加薩（Gaza）為止。」
土耳其與以色列2023年貿易額達68億美元。
土耳其上個月已對以色列祭出貿易限制，原因是以色列拒絕允許土耳其參與對加薩的空投物資行動，以及以色列對加薩的攻勢。
以色列外交部長卡茲（Israel Katz）今天稍早表示，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）對以色列進出口貿易封閉港口，違反了國際協定。
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