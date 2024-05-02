埃及總統盟友海削難民 壟斷出加薩生意日進200萬美元

埃及總統塞西的盟友旗下公司利用以色列和哈瑪斯戰事，向想逃離加薩走廊的巴勒斯坦人收取巨額費用提供轉運服務，短短3個月恐至少獲利1億1800萬美元（約新台幣38億元）。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，自從統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列後，以色列便對所有想進出加薩的巴勒斯坦人關閉陸上通道。

這使得加薩南端城市拉法（Rafah）成為逃離加薩戰事的僅存陸上出口，因為拉法與埃及接壤，是加薩唯一未與以色列接壤的陸上通道。

拉法通道理論上由埃及政府控制，但占領加薩走廊的以色列會對進出的旅客和貨物實施嚴格限制。而根據巴勒斯坦和埃及消息人士說法，在今年2月之前，原本有數家中間商各自以隨機方式從事協調巴勒斯坦人離開加薩的轉運服務，且收費不一，最高甚至要價每名成人1萬1000美元（約新台幣35萬7500元）。

但之後一家名叫哈拉顧問與觀光服務（HalaConsulting and Tourism Services）的公司壟斷市場，並將收費價格統一。

據中東之眼調查，在以哈戰爭之前，哈拉顧問與觀光服務向想透過拉法關卡離開加薩的巴勒斯坦人每人僅收費350美元（約新台幣1萬1400元）。但今年2月2日起，這家公司開始提供前往埃及的所謂「貴賓」（VIP）轉運服務，每名成人至少收費5000美元（約新台幣16萬2500元），漲價14倍；16歲以下兒童每人則要2500美元。

調查發現，哈拉顧問與觀光服務成為獨占業者後，過去短短3個月估計一共已從逃離加薩的絕望巴勒斯坦人身上賺取至少56億埃及鎊（約1億1800萬美元）。

哈拉顧問與觀光服務的母公司是奧甘尼集團（Organi Group），是由擁有影響力的埃及商業大亨奧甘尼（Ibrahim al-Organi）創立。儘管國際媒體近幾個月來已經盯上這兩家公司，但它們從巴勒斯坦人身上賺到的錢4月仍翻倍，達到平均日進超過200萬美元（約新台幣6500萬元）。

中東之眼指出，根據哈拉顧問與觀光服務在網路上公布的資料，在2月、3月和4月分別有23、30、30份「貴賓」轉運名單，使其分別進帳至少2100萬美元、3850萬美元和5800萬美元。其中光是4月就運送了1萬136名成人和2910名兒童。

根據巴勒斯坦駐開羅大使埃魯（Diab Allouh）的說法，自從以哈戰爭爆發以來，估計已有8萬至10萬巴勒斯坦人經埃及逃出加薩。

奧甘尼是埃及西奈半島（Sinai Peninsula）的一名部落領袖，也是塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和埃及軍方的盟友，並被外界普遍視為西奈半島最有勢力商界人物。塞西於2022年1月任命奧甘尼擔任西奈發展局（Sinai Development Authority）成員，這個國家機構享有西奈半島開發和營造活動的唯一控制權。

埃及作家暨西奈半島情勢專家沙布瑞（MohannadSabry）告訴中東之眼，埃及政府不採取任何作為來阻止奧甘尼利用巴勒斯坦人的絕望來獲取利益，並不令人意外。

他說，奧甘尼商業活動的問題，是埃及軍方控制的更大規模且不透明的經濟體系一部分，奧甘尼不過是「埃及國家及軍方掌控的事業和其施政的門面」。

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