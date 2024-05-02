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內唐亞胡：結束對哈瑪斯戰爭不能作為釋放人質條件

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（右）會晤美國國務卿布林肯（左），一名以色列官員告訴以色列時報，內唐亞胡對布林肯說，他不會接受結束加薩戰爭作為釋放人質協議的一部分。 新華社
以色列總理內唐亞胡（右）會晤美國國務卿布林肯（左），一名以色列官員告訴以色列時報，內唐亞胡對布林肯說，他不會接受結束加薩戰爭作為釋放人質協議的一部分。 新華社

以色列總理內唐亞胡今天會晤美國國務卿布林肯，一名以色列官員告訴以色列時報，內唐亞胡對布林肯說，他不會接受結束加薩戰爭作為釋放人質協議的一部分。

這位官員說：「他（內唐亞胡）告訴布林肯（Antony Blinken），我們有意達成協議，並決心瓦解哈瑪斯（Hamas）。」

一名以色列官員告訴以色列時報（The Times ofIsrael），以色列上週末透過調解人埃及向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯傳達了最新提議，並期待今天晚間獲得回應。

總理辦公室告訴以色列時報，內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）在耶路撒冷會晤布林肯時還說，與哈瑪斯達成人質協議並不意味著可以避免入侵拉法（Rafah）。

總理辦公室說：「對拉法的攻擊行動不取決於任何因素。內唐亞胡總理向國務卿布林肯明確表明這一點。」

同時，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，布林肯「重申美國對拉法的明確立場」。

米勒沒有確切說明這個立場是什麼，但美國拜登政府一直堅決反對以色列在沒有可靠的平民撤離計畫下攻打拉法，甚至聲稱一旦揮兵進入這個加薩南部城市就是踩到「紅線」。

米勒表明，布林肯「強調是哈瑪斯阻礙停火」。

從去年10月7日哈瑪斯大規模襲擊以色列以來，這是布林肯第7度訪問以色列。這位美國最高外交官今天稍早會見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）時表示，哈瑪斯這個加薩恐怖組織是「停火無法實現、人質無法回家的唯一原因」。

布林肯說：「不能拖延，沒有藉口，就是現在。」

以色列 哈瑪斯 布林肯

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