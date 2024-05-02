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哥倫比亞與以色列斷交 哈瑪斯讚一大勝利

中央社／ 波哥大1日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓在首都波哥大的勞動節遊行中宣布將與以色列斷交。歐新社
哥倫比亞總統裴卓在首都波哥大的勞動節遊行中宣布將與以色列斷交。歐新社

南美洲國家哥倫比亞總統裴卓今天宣布將切斷與以色列的外交關係，並稱以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加薩戰爭實施「種族滅絕」。哈瑪斯盛讚此舉是一大「勝利」。

法新社報導，裴卓（Gustavo Petro）在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）舉行的國際勞動節集會上指出：「明天（週四）將與以色列國斷交…因為以國有一個種族滅絕的首長。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動史無前例的突襲，以國旋即採取報復，裴卓一直嚴厲批評以色列對加薩（Gaza）的攻擊。

根據以色列統計，哈瑪斯攻擊導致約1170人死亡，其中大部分是平民。此外還有約250人在這場突襲中遭到劫持，目前仍有129名人質被囚禁在加薩，據信其中34人已喪生。

哈瑪斯治下的加薩衛生部稱，以色列對加薩的報復性攻勢至少奪走3萬4568條人命，其中大多是婦孺。

裴卓今天告訴數以千計支持者，這個世界無法接受「種族滅絕，整個民族被消滅」。

他說：「如果巴勒斯坦滅亡，人類也會滅亡。」語畢現場響起熱烈掌聲，其中有些支持者手中高舉著力挺巴勒斯坦的標語。

以色列則稱裴卓「反猶太且充滿仇恨」，還說他的立場相當於向哈瑪斯提供獎勵。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體X表示：「哥倫比亞總統承諾要獎勵哈瑪斯殺人犯和強暴犯，今天他做到了」。

「歷史會記得，裴卓選擇與人類已知最卑劣的一群人站在一起，這些人燒殺嬰童、強暴婦女，還綁架無辜平民。」

哈瑪斯則盛讚哥國選擇與以色列斷交的舉動是一大「勝利」。

以哈戰爭爆發後，玻利維亞、貝里斯和南非先前已相繼與以色列斷交或暫停外交關係，哥倫比亞、智利及宏都拉斯等數個拉美國家則召回駐以大使。

以色列 哈瑪斯 哥倫比亞

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