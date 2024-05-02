內唐亞胡當面向布林肯表態「拒絕停戰」！ 進攻拉法無先決條件

以色列媒體報導，以色列總理內唐亞胡1日向來訪的美國國務卿布林肯明確表示，以色列不接受使用加薩停戰的方式，換取哈瑪斯釋放以色列人質。

以色列和哈瑪斯繼續就加薩停火和釋放以色列人質進行談判。布林肯1日在以色列耶路撒冷與總理內唐亞胡會面2個半小時，他會後向記者重申，美國對以色列安全的承諾，又批評哈瑪斯是實現停火的障礙。

以色列時報引述一名以國官員說法，內唐亞胡向布林肯說，他不會接受用加薩停戰的方式，換取哈瑪斯釋放以色列人質。

此外，內唐亞胡還說，以軍在拉法的軍事行動「沒有先決條件」，與哈瑪斯達成人質條件不代表不會攻擊拉法。

據了解，正在談判的停火協議將在第一階段釋放33名人質，以換取以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯。

內唐亞胡最新言論再度表明，以色列依舊只接受暫時性停火，這與哈瑪斯長久以來堅持必須徹底停戰才能換俘的要求，完全悖離。

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