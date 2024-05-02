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哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

哥倫比亞與以色列斷交 控以國總理對加薩種族滅絕

中央社／ 波哥大1日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓（前）宣布將與以色列斷交，並形容以國總理內唐亞胡在加薩戰爭實施「種族滅絕」。（歐新社）
哥倫比亞總統裴卓（前）宣布將與以色列斷交，並形容以國總理內唐亞胡在加薩戰爭實施「種族滅絕」。（歐新社）

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天宣布將與以色列斷交，並形容以國總理尼坦雅胡在加薩（Gaza）戰爭實施「種族滅絕」。

法新社報導，裴卓在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）舉行的國際勞動節（May Day）集會上指出：「明天（週四）將與以色列國斷交…因為該國有一個種族滅絕的首長。」

根據法新社，裴卓此言意指以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），他一直嚴厲批評以方與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭。

在以哈戰爭爆發後，玻利維亞去年10月底率先與以色列斷交，哥倫比亞、智利及宏都拉斯等數個拉美國家則召回駐以大使。

以色列 戰爭 斷交

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