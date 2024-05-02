哥倫比亞與以色列斷交 控以國總理對加薩種族滅絕
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天宣布將與以色列斷交，並形容以國總理尼坦雅胡在加薩（Gaza）戰爭實施「種族滅絕」。
法新社報導，裴卓在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）舉行的國際勞動節（May Day）集會上指出：「明天（週四）將與以色列國斷交…因為該國有一個種族滅絕的首長。」
根據法新社，裴卓此言意指以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），他一直嚴厲批評以方與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭。
在以哈戰爭爆發後，玻利維亞去年10月底率先與以色列斷交，哥倫比亞、智利及宏都拉斯等數個拉美國家則召回駐以大使。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言