快訊

金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

黃子佼案挨批封網太慢 兒少條例修正3情況可立即封網

美國務卿布林肯促哈瑪斯同意休戰 以色列下通牒只等到1日午夜

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導
美國務卿布林肯敦促哈瑪斯接受加薩休戰協議，但以色列官員表示，以國只會等到1日午夜。法新社
美國務卿布林肯敦促哈瑪斯接受加薩休戰協議，但以色列官員表示，以國只會等到1日午夜。法新社

以色列總理內唐亞胡誓言進攻加薩的拉法市後，美國務卿布林肯今天敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」接受加薩休戰協議。以國官員告訴法新社，以色列只會等到1日午夜。

法新社報導，去年10月加薩戰爭爆發以來，布林肯（Antony Blinken）已7度前往中東斡旋，這次他傳達了華府方面升高要求各方達成休戰協議的壓力。

一名以色列官員告訴法新社，以國政府「在1日午夜以前將靜待回覆」，然後再決定是否派代表團參加由美國、埃及和卡達斡旋在開羅舉行的間接會談。

哈瑪斯（Hamas）表示目前正在考慮一項協議，內容包括休戰40天，以及釋放數十名以色列人質來交換更多遭以國囚禁的巴勒斯坦人。

一名哈瑪斯消息人士表示，哈瑪斯將討論相關構想和提議，並表示「我們想盡快回覆」。哈瑪斯談判代表已從開羅返回卡達的據點。

布林肯說：「目前談判桌上有十分優厚的提議。哈瑪斯必須答應，必須把事情搞定。」

不過，分析家質疑哈瑪斯是否會在明知一旦時間結束，以色列將繼續進攻的情況下，像上次一樣簽署為期一週的休戰協議，釋放100多名以色列人質。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）日前已表示，無論哈瑪斯對最新休戰及釋放人質提案的回覆為何，以方進攻拉法市（Rafah）勢在必行。

國際危機組織（ICG）以巴問題資深分析師桑尚（Mairav Zonszein）說：「我對哈瑪斯會同意一項沒有永久停火的協議，感到悲觀。」

桑尚表示，3國基於各自的理由斡旋休戰談判，試圖促成交戰方達成協議。

他說，美國、埃及和卡達都各有盤算，那正是他們努力施壓各方達成協議的原因，「而且我認為他們相信，假如他們可以獲得一項初步的協議和暫時的喘息，就能試圖以此為基礎再進一步」。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 布林肯

延伸閱讀

哈瑪斯、法塔在北京談判 中斡旋有成 促沙伊復交後又一突破

無視停火協議！內唐亞胡態度堅決：以軍一定會攻拉法

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

布林肯：加薩人道處境好轉、哈瑪斯應接受以色列的停火提議

相關新聞

美國務卿布林肯促哈瑪斯同意休戰 以色列下通牒只等到1日午夜

以色列總理內唐亞胡誓言進攻加薩的拉法市後，美國務卿布林肯今天敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」接受加薩休戰協議。以國官...

美證實：在以哈戰爭前 以色列就嚴重侵犯西岸人權

美國國務院證實以色列5個安全單位，4個隸屬國防軍、1個是警察部門，在約旦河西岸犯下嚴重侵犯人權行為，不過強調犯行並非發生...

哈瑪斯、法塔在北京談判 中斡旋有成 促沙伊復交後又一突破

以色列和巴勒斯坦於加薩地帶衝突仍未平息，路透指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談...

無視停火協議！內唐亞胡態度堅決：以軍一定會攻拉法

正值以哈停火協議出現曙光之際，以色列總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩南部拉...

UCLA猶太學生被示威者阻擋 無法上課或進圖書館

福斯新聞(Fox News)報導，洛杉磯加州大學一名猶太學生無法進入校園上課，即使他出示了學生證，挺巴勒斯坦示威學生仍阻止...

挺巴學運／示威規模升級 60年來罕見

哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦人抗議活動，從校園紮營升級為占領校舍，美國全國公共廣播電台指出，哥大抗議學生的行動，令人憶起一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。