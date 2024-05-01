美國務卿布林肯促哈瑪斯同意休戰 以色列下通牒只等到1日午夜

以色列總理內唐亞胡誓言進攻加薩的拉法市後，美國務卿布林肯今天敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」接受加薩休戰協議。以國官員告訴法新社，以色列只會等到1日午夜。

法新社報導，去年10月加薩戰爭爆發以來，布林肯（Antony Blinken）已7度前往中東斡旋，這次他傳達了華府方面升高要求各方達成休戰協議的壓力。

一名以色列官員告訴法新社，以國政府「在1日午夜以前將靜待回覆」，然後再決定是否派代表團參加由美國、埃及和卡達斡旋在開羅舉行的間接會談。

哈瑪斯（Hamas）表示目前正在考慮一項協議，內容包括休戰40天，以及釋放數十名以色列人質來交換更多遭以國囚禁的巴勒斯坦人。

一名哈瑪斯消息人士表示，哈瑪斯將討論相關構想和提議，並表示「我們想盡快回覆」。哈瑪斯談判代表已從開羅返回卡達的據點。

布林肯說：「目前談判桌上有十分優厚的提議。哈瑪斯必須答應，必須把事情搞定。」

不過，分析家質疑哈瑪斯是否會在明知一旦時間結束，以色列將繼續進攻的情況下，像上次一樣簽署為期一週的休戰協議，釋放100多名以色列人質。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）日前已表示，無論哈瑪斯對最新休戰及釋放人質提案的回覆為何，以方進攻拉法市（Rafah）勢在必行。

國際危機組織（ICG）以巴問題資深分析師桑尚（Mairav Zonszein）說：「我對哈瑪斯會同意一項沒有永久停火的協議，感到悲觀。」

桑尚表示，3國基於各自的理由斡旋休戰談判，試圖促成交戰方達成協議。

他說，美國、埃及和卡達都各有盤算，那正是他們努力施壓各方達成協議的原因，「而且我認為他們相信，假如他們可以獲得一項初步的協議和暫時的喘息，就能試圖以此為基礎再進一步」。

商品推薦