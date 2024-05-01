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挺巴學運／示威規模升級 60年來罕見

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦人抗議活動，從校園紮營升級為占領校舍，美國全國公共廣播電台指出，哥大抗議學生的行動，令人憶起一九六八年哥大反越戰示威。

哥大學生占領的漢彌爾頓大樓在一九○七年啟用，以美國開國元勳、首任財長漢彌爾頓命名。一九六八年四月哥大爆發反越戰、反種族主義示威，示威學生占領五座校舍，第一座攻占的建築就是漢彌爾頓大樓。當年數百名學生以桌椅封鎖出口，警方一周後才由地下通道攻堅，對學生棍棒齊下拳打腳踢，再將他們從水泥階梯拖出，共七百多人被捕。

一九七二年哥大再度發生反戰示威，以及一九八五年的反對南非種族隔離示威，哥大學生都曾占領漢彌爾頓大樓。一九八五年反種族隔離學運占領該大樓三周，占領行動在法院下令學生撤離前結束。當年稍後，哥大董事會表決通過，出清所有與南非往來的企業股票，算是正面回應學運訴求。

這波校園示威活動最近幾天成為全球頭條新聞，但美國校園緊張局勢與零星示威行動早已持續數月。去年十月七日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯襲擊以色列，幾天後大學校園就開始抗議活動。直到四月十七日哥大校方找來警察逮捕紮營抗議學生，引發大幅報導和社群媒體散布，讓全美其他學校群起聲援，次日耶魯大學示威者立即搭起帳蓬，全國數十所其他大學學生同日透過Zoom電話會議制定策略，研議複製哥大抗議活動。

學生們如今以社群媒體和智慧手機快速溝通、複製策略，規模日益壯大；這對過去的學運來說，是不可想像的方式。

聖母大學榮譽教授柯萊特等歷史學家表示，與過去六十年來幾場大型抗議運動，包括結束南非種族隔離和二○一一「占領華爾街」示威活動相比，這次校園示威活動可以相提並論。

華郵指出，這場大規模校園抗議活動組織鬆散，沒有中央領導人，而且只有一個主要訴求：大學撤回與以色列有廣泛往來的武器製造商或企業投資。但戴維森學院教育學教授馬西卡諾表示，大學投資方式讓撤資變得複雜。

各校對投資或捐贈大學資金來源，素來守口如瓶，若披露投資，可能導致影響股票價格等複雜情況。學生要求校方撤資，實際上很難達成；危機與混亂何時得以平息，是一大疑問。

社群媒體

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