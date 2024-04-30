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美軍在加薩沿岸建臨時碼頭 成本飆至逾104億

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國國防官員和知情人士告訴路透社，美國軍方在加薩（Gaza）附近建造一座臨時碼頭以供人道主義援助，成本估計已攀升至3.2億美元（約新台幣104億元）。

此前從未有媒體揭露這項工程的成本，這筆巨額數字凸顯了建設規模之大，五角大廈說，約有1000名美軍參與相關作業，其中大部分是陸軍和海軍。

不過，據一名知情人士透露，建設成本比今年稍早的初步估計約增加一倍。

美國聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed ServicesCommittee）成員、共和黨籍參議員韋克爾（RogerWicker）對路透社說：「成本不僅增加了，且是呈爆炸式增長。」

「這項危險的行動效益有限，卻得讓美國納稅人付出3.2億美元代價，且只能運作90天。」

民主黨籍總統拜登3月宣布將在加薩海岸建造一座臨時碼頭的同時，援助官員懇求以色列放寬限制，讓救援物資經由陸路進入加薩。拜登政府官員希望透過開闢這條海上援助路線，來避免加薩北部陷入饑荒。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲，以色列旋即展開報復行動，為狹小的加薩地區帶來極大破壞，並使其230萬人民陷入人道災難。

儘管如此，韋克爾和其他議員仍對是否值得興建這座臨時碼頭抱持疑慮，特別是考量美軍人員可能成為哈瑪斯武裝分子目標的風險。

韋克爾問道：「碼頭一旦、或如果建成，納稅人將肩負多少代價？」

「這項任務每持續一天，費用就會增加，部署在哈瑪斯火箭射程範圍內的1000名美軍所面臨的風險也會升高。」

這座碼頭最初每天可處理90輛卡車，全面投入運作後，每天可處理150輛卡車。聯合國上週表示，4月每天平均有200輛卡車進入加薩，最多一天有316輛。

一名拜登政府資深官員上週表示，從碼頭運出的人道援助物資仍須通過以色列的陸地檢查站。這些援助物資在運往加薩之前，已經在賽普勒斯接受以色列檢查。

外界擔心，即使援助運抵岸上，也可能無法即刻運往加薩。聯合國長期以來一直抱怨在加薩各地取得和分發援助物資存在障礙。

聯合國正尋求在今年剩餘時間裡，為加薩提供25億美元的人道援助，以滿足當地居民最迫切的需求。

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