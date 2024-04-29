陸拓中東影響力 哈瑪斯、法塔組織在北京「團結」
以色列和巴勒斯坦於加薩地帶衝突仍未平息，路透報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談，報導形容這是北京介入中東事務的又一顯著外交舉動。一名駐北京的外交官稱，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。
路透報導，哈瑪斯、法塔組織代表和一名駐中國外交官均證實兩組織在北京會談。報導分析，這是中方介入巴勒斯坦地區事務的顯著外交舉動。
法塔組織官員日前曾透露，巴勒斯坦立法委員會議員阿邁德已率代表團前往中國；哈瑪斯官員也稱，哈瑪斯高級官員馬佐克廿六日稍晚飛抵中國。
中國大陸外交部發言人汪文斌在廿六日說，中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別透過對話協商實現內部和解、加強內部團結。
了解此事的駐北京外交官說，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。
哈瑪斯被以色列和西方國家視為恐怖組織；法塔則是巴勒斯坦解放組織中最大的派別，其領導人阿巴斯為現任巴勒斯坦自治政府主席，受西方世界支持，在以色列占領的西岸地區實行有限自治。二○○五年哈瑪斯於巴勒斯坦立法選舉獲勝，並於二○○七年在一場戰爭中將法塔逐出加薩，兩派一直未能解決政治分歧。
這次在北京的會議，是以哈衝突爆發以來，首次有哈瑪斯代表團赴北京的公開訊息。期間中方主張實施「兩國方案」及推動巴勒斯坦加入聯合國。此外，大陸外交部大使王克儉在上月訪問卡達期間，曾與哈瑪斯政治局主席哈尼雅會面。
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