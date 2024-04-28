以色列外長：若達成釋放人質協議 可暫不進攻拉法
以色列外交部長卡茲今天表示，若能達成協議，確保巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）釋放以國人質，以方可以暫停進攻加薩走廊南部城市拉法的計畫。
路透社報導，卡茲（Israel Katz）接受以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）專訪時提到：「讓人質獲釋是我們的首要之務。」
當卡茲被問及，這是否包含延後殲滅拉法市（Rafah）哈瑪斯大軍的攻擊計畫，他給出肯定答覆並接著說：「若能達成協議，我方將暫不展開（攻擊）行動。」
卡茲是以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）安全內閣的成員，然而他並非戰時內閣的一員。戰時內閣是由少數特定人士組成，負責監督以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的攻勢。
哈瑪斯先前曾為埃及與卡達斡旋的談判提出最新停火方案。哈瑪斯今天稍早指出，已收到以色列對其最新停火方案的官方回應，他們將在研究過後提出答覆。
包括女性和兒童在內，目前仍有超過130名以色列人質被哈瑪斯囚禁在加薩走廊。
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